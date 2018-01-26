НАБУ по IP-адресам «прокладок» вийшло на офіс кононенківського «смотрящего» по вуглепрому
Національне антикорупційне бюро України отримало санкцію суду на обшуки в столичному офісі Віталія Кропачова завдяки IP-адресам фірм-постачальників устаткування на державні шахти.
Про це
«Ці компанії подавали податкову звітність з цієї адреси (Хмельницького, 26 – ЕП). До них є претензії щодо постачання гірничо-шахтного устаткування на державні вугледобувні підприємства», – каже джерело.
Проведення обшуку було здійснено в рамках кримінальної справи, фігурантами якої є компанії ТОВ «Тріалтрейд», ТОВ «Доненергоекспорт» і ТОВ «Універсал інвест-строй».
За словами джерела, суд дав санкцію на обшук не тільки всієї будівлі на Хмельницького,26, а і на обшук двох автомобілів Кропачова і його будинку Петропавлівській Борщагівці на околиці Києва.
Віталія Кропачова називають «смотрящим» за державним вугільним сектором від першого заступника парламентської фракції БПП Ігоря Кононенка – давнього бізнес-партнера президента Петра Порошенка.
Від «Наших грошей»
З судового реєстру відомо, що НАБУ
«Доненергоекспорт» раніше знаходилося в Горлівці Донецької області, а після окупації міста був переоформлене в Києві. Засновницею є Наталя Горностаєва з Горлівки, а директором – Валентин Горностаєв.
Останній володів нині ліквідованим донецьким ТОВ «Торговий дім «Промислові інвестиції» зі статутним капіталом 1 тис грн. Ця фірма за два місяці 2013 року отримала держпідрядів на 271,45 млн грн., усі – від ДП «Торезантрацит». Причому її єдиним конкурентом було ТОВ «Трейдінвестпром» Романа Коломойця, чий контактний телефон (062) 338-05-03 співпадав із телефоном асоціації ДРФЦ з групи Олександра Януковича.
Нагадаємо, заступником директора «Торезантрациту» був саме Кропачов.
Номер телефону «Доненергоекспорту» 0505280440, який нині на торгах вказує Горностаєв, також
«Доненергоекспорт» почав вигравати тендери у серпні 2016 року й відтоді за даними системи «Прозорро» отримало підрядів на 947,05 млн грн. Найбільшими замовниками були ДП «Селидіввугілля» та ДП «Красноармійськвугілля».
«Тріалтрейд», зареєстроване в Києві на белізьку компанію «Дебор інвестмент лімітед». До жовтня минулого року власником «Тріалтрейду» був Олександр Засько, а до нього – Дмитро та Наталія Астафурови. В 2016 році на торгах фірму
«Універсал інвест-строй» отримало підрядів на 7,23 млн грн. Основні його замовники – «Селідоввугілля», «Красноармійськвугілля» та ДП «Первомайськвугілля». Фірма почала отримувати держзамовлення з квітня 2017 р., коли її переписали на донеччанина Юрія Дьякова. За його пропискою в Донецьку зареєстроване ПП «Техпромоборудование», засновником та директором якого є Батраков Юрій Васильович, що зареєстрований на непідконтрольній уряду території в м. Чистяково (раніше – Торез). За даними Центру «Миротворець», мешканець Чистяково Батраков Юрій Васильович, 18.03.1989 р. н., є
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