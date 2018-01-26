ГПУ изъяла 2 млн гривен у участников коррупционной схемы по закупке медоборудования

Оборудование для гемодиализа закупили по завышенным на 60 млн гривен ценам.

ГПУ изъяла 2 млн гривен у участников коррупционной схемы по закупке медоборудования
Фото: gp.gov.ua

Генпрокуратура в пятницу провела обыски в офисных помещениях коммерческих и государственных структур в сфере здравоохранения и изъяла около 2 млн грн.

Дело касается закупки по завышенным ценам медицинского оборудования и расходных материалов для проведения процедур методом гемодиализа (один из методов внепочечного очищения крови). В результате этой схемы государственному и местному бюджету нанесен ущерб на сумму почти 60 млн грн, сообщается на сайте Генпрокуратуры.

Условия закупок выписывались под конкретную торговую марку. Чтобы вывести деньги в "тень", создавались аффилированные иностранные компании, с которыми заключались фиктивные договоры. По документам они были поставщиками медицинских материалов и оборудования.

Дело расследуется в отношении коммунальных и государственных учреждений в сфере здравоохранения по ч. 3 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).


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