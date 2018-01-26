Глава Совета НБУ раскритиковал резкое повышение учетной ставки правлением НБУ

Данилишин предсказал замедление роста ВВП и ускорение инфляции.

Глава Совета НБУ раскритиковал резкое повышение учетной ставки правлением НБУ
Фото: Соня Кошкина

Глава Совета НБУ Богдан Данилишин раскритиковал повышение учетной ставки с 14,5% до 16%. По его мнению, попытка регулятора сдержать инфляцию таким путем может, наоборот, привести к ее повышению. Кроме того, он прогнозирует замедление темпов роста ВВП.

"Попытка НБУ сдержать инфляцию путем очередного повышения учетной ставки может привести к комплексу негативных последствий, среди которых наиболее значимые: замедление роста ВВП из-за снижения спроса на кредиты предприятиями реального сектора, а также рост потребительских цен из-за трансляции повышения процентных расходов по кредитам в оптовые и розничные цены", - написал он в фейсбуке.

Данилишин считает, что экономическая природа инфляции в Украине скорее свидетельствует об инфляции предложения и расходов, а не об инфляции спроса. Поэтому большинство факторов роста потребительских цен находится вне пределов влияния НБУ. "Потребительская инфляция в значительной степени обусловлена факторами предложения, в частности подорожанием сырых продовольственных товаров и повышением производственных расходов, в том числе из-за повышения цен и тарифов, на которые влияет государство", - объяснил он.

Напомним, что Данилишин довольно часто не соглашается с решениями правления НБУ.

В разгар кризиса в начале 2015 года учетная ставка в Украине достигла максимального значения 30%. С сентября 2015 года Национальный банк последовательно ее снижал. Летом 2017 года этот процесс остановился, а в конце октября регулятор впервые за долгое время повысил ставку.

Учетная ставка НБУ - это монетарный инструмент, с помощью которого Нацбанк устанавливает для коммерческих банков ориентир по стоимости привлеченных и размещенных денежных ресурсов. Учетная ставка является самой низкой среди процентных ставок НБУ и является базовым индикатором для оценки стоимости денежных средств.


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