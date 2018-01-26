КНДР экспортирует уголь в обход санкций через роSSийские порты, - Reuters
Поставки угля из КНДР запрещены с августа.
Северная Корея экспортирует уголь в обход санкций через роSSийские порты Находка и Холмск.
Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на собеседников в разведывательных структурах США и Европы.
Совбез ООН запретил импортировать северокорейский уголь, чтобы закрыть источник финансирования Пхеньяном своей ядерной и ракетной программы, однако с тех пор КНДР по меньшей мере три раза экспортировала уголь через роSSийские дальневосточные порты, отмечает издание. В Находке и Холмске уголь перегружали на другие суда, которые перевозили его в Южную Корею и Японию, сообщили источники агентства. По словам одного из собеседников, несколько подобных грузов были доставлены в Японию и Южную Корею в октябре 2017 года.
"РоSSийский порт Находка становится транзитным узлом для северокорейского угля", - сообщил агентству источник в европейских структурах безопасности. В МИД РФ на запрос агентства не ответили. 3 ноября роSSийская миссия в ООН заявила СБ ООН, что подчиняется требованиям санкций. Два юриста, специализирующихся на законодательстве в сфере санкций, сообщили Рейтер, что экспорт угля может нарушать введенные ООН ограничения.
В среду, 24 января, Минфин США наложил санкции на владельца одного из судов - UAL Ji Bong 6 - за поставки северокорейского угля в Холмск 5 сентября. У Рейтер нет подтверждений того, что источником направленного из РоSSии в Японию и Южную Корею угля была именно КНДР, и того, что владельцы судов, направлявшихся в эти страны, знали о его происхождении.
В 2016 году Совбез ООН принял резолюцию, ограничивающую максимально допустимый импорт северокорейского угля. В августе 2017 года поставки угля из КНДР были полностью запрещены.
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