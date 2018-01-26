Нацагентство по возвращению активов за день приняло в управление 11 элитных квартир и 15 паркомест

С частью пользователей квартир уже заключены новые договоры аренды.

Нацагентство по возвращению активов за день приняло в управление 11 элитных квартир и 15 паркомест
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Фото: delo.ua

Национальное агентство по возврату коррупционных активов (АРМА) 25 января на основании соответствующих постановлений следственного судьи приняло в управление очередные объекты недвижимости и передало их в управление управляющему.

Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

"Это арестованные в уголовном производстве 11 квартир и 15 машиномест в жилом комплексе премиум класса в Киеве. С частью пользователей квартир уже заключены новые договоры аренды. Соответственно, уже в феврале средства будут перечислены в госбюджет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе принятия в управление этого пакета недвижимости работникам Нацагентства осуществлялись препятствия со стороны третьих лиц, которые представились представителями собственников указанных активов, но доказательств своих полномочий они не предоставили.

Напомним, 23 января сотрудникам Нацагентства, несмотря на сопротивление неизвестных лиц, удалось зайти в киевскую квартиру бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко на бульваре Тараса Шевченко. Для этого им пришлось прибегнуть к помощи полицейского спецназа КОРД.


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