Украина за год опустилась на 4 позиции в рейтинге Bloomberg Innovation Index

чиновник бизнес партнер

Американская медиакомпания Bloomberg опубликовала результаты своего ежегодного исследования инновационности экономик стран мира за 2017 год Bloomberg Innovation Index.

Об этом пишет Дело.

Bloomberg разработал индекс инновационности топ-50 стран с максимальным значением 100 баллов.

Пятый год подряд мировым лидером в сфере инноваций признана Южная Корея с итоговым показателем 89,28 балла. Как и в 2017 году, вторую строчку заняла Швеция (84,70 балла).

В тройку лучших вошел также Сингапур (83,05), который за год поднялся сразу на три позиции в рейтинге.

В топ-10 также вошли Германия, Швейцария, Япония, Финляндия, Дания, Франция и Израиль.

Впервые за шесть лет исследований из топ-10 самых инновационных экономик планеты выпали США (11-е место; 80,42 балла).

В топ-50 Украина оказалась худшей по экономической продуктивности и попала в тройку аутсайдеров по прибыльности промышленности. Украина за год опустилась на 4 позиции, заняв 46-е место. Сейчас в списке Украина опережает Кипр, Южную Африку, Иран и Марокко. Наша страна опускается в рейтинге третий год подряд. В 2015 году она была на 33-м месте.

В то же время Украина сохраняет высокую 21-ю позицию по эффективности высшего образования, которую рассчитывают по доле работников с дипломами вузов и количеству выпускников с инженерным и техническим высшим образованием. По патентной активности Украина также чувствует себя относительно уверенно — 27-е место из 50.


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