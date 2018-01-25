Глава правления Сбербанка Игорь Юшко увольняется

Новым главой банка станет зампред Ирина Князева.

Игорь Юшко Фото: Лига

Глава правления Сбербанка Украины Игорь Юшко увольняется.

Об этом сообщили два независимых друг от друга источника в банке, передает FinClub.

"С 1 февраля увольняется Игорь Юшко. Новым главой банка станет зампред Сбербанка Ирина Князева", - сообщили они.

Относительно обстоятельств увольнения информация собеседников отличается.

"Еще в конце декабря Юшко не собирался уходить и продлил контракт", - сказал один источник.

Второй, впрочем, отметил, что официально "Юшко так и не продлил контракт".

Игорь Юшко возглавлял Сбербанк почти 10 лет. С 5 ноября 2008 года он работал главой правления Дочернего банка Сбербанка РоSSии. Потом учреждение переименовалось в Сбербанк РоSSии. А еще позже - в Сбербанк. Из-за чего начался судебный конфликт с Ощадбанком, который владеет правами на бренд "Сбербанк".

Напомним, сейчас роSSийский Сбербанк пытается продать украинский банк, который находится под санкциями НБУ с марта 2017 года.

Сегодня, 25 января, глава Сбербанка РоSSии Герман Греф заявил, что сделка по продаже украинского Сбербанка уже структурирована, и для ее завершения необходимо только согласие НБУ.

Весной 2017 года Сбербанк Украины собирались покупать Саид Гуцериев, сын роSSийского миллиардера Михаила Гуцериева (компании "Русснефть", "Нефтиса", Бинбанк), а также Григорий Гусельников, который является основным акционером латвийского Norvik Banka. Сделка не была одобрена Нацбанком. Осенью 2017 года появились слухи, что Сбербанк будет куплен Валерием Хорошковским.