Глава правления Сбербанка Игорь Юшко увольняется
Новым главой банка станет зампред Ирина Князева.
Глава правления Сбербанка Украины Игорь Юшко увольняется.
Об этом сообщили два независимых друг от друга источника в банке, передает FinClub.
"С 1 февраля увольняется Игорь Юшко. Новым главой банка станет зампред Сбербанка Ирина Князева", - сообщили они.
Относительно обстоятельств увольнения информация собеседников отличается.
"Еще в конце декабря Юшко не собирался уходить и продлил контракт", - сказал один источник.
Второй, впрочем, отметил, что официально "Юшко так и не продлил контракт".
Игорь Юшко возглавлял Сбербанк почти 10 лет. С 5 ноября 2008 года он работал главой правления Дочернего банка Сбербанка РоSSии. Потом учреждение переименовалось в Сбербанк РоSSии. А еще позже - в Сбербанк. Из-за чего начался судебный конфликт с Ощадбанком, который владеет правами на бренд "Сбербанк".
Напомним, сейчас роSSийский Сбербанк пытается продать украинский банк, который находится под санкциями НБУ с марта 2017 года.
Сегодня, 25 января, глава Сбербанка РоSSии Герман Греф заявил, что сделка по продаже украинского Сбербанка уже структурирована, и для ее завершения необходимо только согласие НБУ.
Весной 2017 года Сбербанк Украины собирались покупать Саид Гуцериев, сын роSSийского миллиардера Михаила Гуцериева (компании "Русснефть", "Нефтиса", Бинбанк), а также Григорий Гусельников, который является основным акционером латвийского Norvik Banka. Сделка не была одобрена Нацбанком. Осенью 2017 года появились слухи, что Сбербанк будет куплен Валерием Хорошковским.
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25.01.2018 16:07