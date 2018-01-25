ГФС назвала топ-10 крупнейших налогоплательщиков Украины

В лидерах - нефтегазовые компании и производители сигарет.

Офис крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы определил крупнейших плательщиков налогов по итогам 2017 года. На первом месте оказалась государственная компания "Укргаздобыча", уплатившая в бюджет рекордные 50,4 млрд грн.

Об этом говорится на сайте ГФС.

В топ-10 самых крупных налогоплательщиков вошли:

  1. Укргаздобыча – 50,4 млрд грн отчислений в 2017 году (2016 год – 38,1 млрд грн)
  2. "В.А.Т.-Прилуки" - 14,1 млрд грн (11,1 млрд грн),
  3. "Филип Моррис Украина" – 13,5 млрд грн (11,7 млрд грн)
  4. НАК "Нафтогаз Украины" - 11,5 млрд грн (16,1 млрд грн)
  5. "Укpнaфта" – 10,4 млрд грн (8,2 млрд грн)
  6. "Джей Ти Интернешнл Украина" – 9,5 млрд грн (7,6 млрд грн)
  7. "Укртатнафта" - 8,7 млрд грн (5,5 млрд грн)
  8. "Энергоатом" – 8,7 млрд грн (млрд 5,6 млрд грн)
  9. "Укртрансгаз" – 7,8 млрд грн (6,5 млрд грн)
  10. "Империал Тобакко Продакшн Украина" - 7,5 млрд грн (6,2 млрд грн).
Фото: officevp.sfs.gov.ua

В целом первая сотня компаний-крупнейших налогоплательщиков заплатили совокупно 258,3 млрд грн налогов по итогам прошедшего года.

Среди финансово-промышленных групп больше всего налогов пришлось на СКМ - 36,1 млрд гривен (в том числе ДТЭК - 18 млрд, "Метинвест" - 13,8 млрд), "Приват" - 12,4 млрд грн, "Энергоатом" - 8,7 млрд грн, "Укрзализныцию" - 6,9 млрд грн, "АТБ-Маркет" - 4,8 млрд грн, EastOne ("Интерпайп") - 2,9 млрд грн, Group DF - 2,4 млрд грн.

Фото: officevp.sfs.gov.ua


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