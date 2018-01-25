НБУ прогнозирует медленный рост ВВП в ближайшие годы

Без прогресса в реформах Украина не сможет раскрыть потенциал экономики.

Фото: пресс-служба НБУ

Национальный банк Украины прогнозирует рост внутреннего валового продукта на 3,4% в 2018 году и 2,9% в два следующих года.

Об этом говорится в заявлении НБУ.

"Экономический рост ускорится до 3,4% в 2018 году. Основным драйвером роста экономики станет частное потребление, благодаря сохранению все еще высоких темпов роста реальных зарплат, а также иных доходов, в том числе пенсий. Кроме того, этому будет способствовать смягчению фискальной политики. Также сохранится активная инвестиционная деятельность предприятий", - отмечается в сообщении.

В 2019-2020 годах рост реального ВВП несколько замедлится (до 2,9%) из-за исчерпания эффектов нынешнего фискального смягчения и под влиянием жесткой монетарной политики, которая необходима для замедления темпов инфляции. Кроме того, медленный прогресс в структурных реформах будет сдерживать повышение долгосрочного потенциала экономики.

Напомним, что в 2017 году экономика Украины выросла на 2% по оценке Международного валютного фонда. Данные Государственной службы статистики пока не публиковались.