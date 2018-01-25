?РоSSийский Сбербанк договорился о продаже украинской "дочки"

Для сделки необходимо только согласие НБУ.

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Глава Сбербанка РоSSии Герман Греф заявил, что сделка по продаже украинского Сбербанка уже структурирована, и для ее завершения необходимо только согласие НБУ.

"У нас все подготовлено, вопрос - дадут нам разрешение на продажу или нет, это главное. Сделка, в принципе, структурирована, ждём согласия регулятора", - цитирует Грефа "Интерфакс-Украина".

Сейчас регулятор рассматривает документы от белорусского Паритетбанка. "Сейчас полученные НБУ документы для согласования приобретения существенного участия в ПАО "Сбербанк" находятся на рассмотрении. По результатам рассмотрения общественность будет проинформирована дополнительно", - сообщили в пресс-службе НБУ.

Срок рассмотрения - три месяца от даты получения полного пакета (21 декабря 2017 года).

Напомним, что весной 2017 года Сбербанк Украины собирались покупать Саид Гуцериев, сын роSSийского миллиардера Михаила Гуцериева (компании "Русснефть", "Нефтиса", Бинбанк), а также Григорий Гусельников, который является основным акционером латвийского Norvik Banka. Сделка не была одобрена Нацбанком.

Осенью 2017 года появились слухи, что Сбербанк будет куплен Валерием Хорошковским.

Украинский Сбербанк принадлежит одноименному роSSийскому банку, который принадлежит правительству РФ . ПАО "Сбербанк" - крупнейший из банков с роSSийским капиталом в Украине. Его активы составляют около 40 млрд гривен.

РоSSийский Сбербанк продает его из-за введенных СНБО санкций.