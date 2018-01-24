Стартап Ring с офисом в Украине оценили почти в $1 млрд

Разработчик умных дверных звонков Ring привлекает $160 млн инвестиций при оценке близкой к $1 млрд, сообщает The Information со ссылкой на инвесторов и бумаги, поданные регулятору. Новая оценка почти вдвое больше стоимости компании в прошлом раунде, когда в январе 2017 года она привлекла $109 млн при оценке в $445 млн. Тогда средства пошли, в том числе, и на развитие киевского R&D-офиса Ring, пишут AIN.UA.

Стоимость компании в новом раунде серии Е составит $980 млн. Увеличение стоимости бизнеса подкрепляется ростом его финансовых показателей. По информации источников издания, выручка Ring за 2017 года выросла вдвое.

Ранее сообщалось, что в 2016 году продажи компании составили около $155 млн. Тем не менее, стартап все еще не вышел на прибыльность. Хотя источники, близкие к ситуации, утверждают, что это может произойти в ближайшем будущем.

В проспекте нового раунда говорится, что инвесторы, которые профинансируют Ring сейчас, удвоят свои вложения в середине 2019, если компанию купят. Закрытие раунда зависит от некоторых судовых разбирательств, в которые сейчас втянут стартап. Так компания в сфере безопасности ADT обвиняет Ring в краже интеллектуальной собственности.

В киевском офисе на сегодняшний день работает около 450 человек. Изначально разработчики в украинском офисе занимались разработкой программного обеспечения в области машинного обучения, компьютерного зрения, интеллектуального анализа данных и других сфер искусственного интеллекта для использования в продуктах Ring. Теперь в киевском офисе также есть отдел по разработке устройств и служба поддержки.


Павел Красномовец, AIN


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