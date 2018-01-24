Почти половина безработных украинцев с высшим образованием
Около половины безработных украинцев имеют высшее образование, в Харькове таких 87%.
Об этом сообщил и.о. главы Государственной службы занятости Валерий Ярошенко, передает
«На учете в службе сегодня около 45% украинцев имеют высшее образование, в больших городах, таких как Киев, Харьков, Запорожье, этот показатель выше 80%. В Харькове 87% безработных на учете — с высшим образованием. Это говорит о том, что у нас большинство вакансий для профработников, а у тех, кто ищет работу, — высшее образование, и этот дисбаланс не дает возможности для быстрого трудоустройства», — рассказал он на пресс-конференции в Киеве в среду.
В.Ярошенко пояснил это тем, что на сегодняшний день в Украине около 80% выпускников средних школ идут учиться в вузы и лишь 20% получают профобразование.
«В Европе ситуация кардинально противоположная — 70% получают квалификацию «работника с инструментом» и 30% — высшее образование», — отметил он.
Руководитель службы также проинформировал, что в 2016 году в базе занятости было около 33 тыс. вакансий, на конец 2017 года — более 100 тыс.
«Мы поменяли регламент работы в центрах занятости. Когда человек приходит за пособием по безработице, наш администратор предлагает вакансии. Благодаря этому введению мы смогли оперативно трудоустроить около 45% тех, кто приходил к нам. У нас введена электронная очередь, он-лайн собеседование, видеорезюме, которое мы рассылаем работодателям, видео-презентация предприятий, «горячая линия», — рассказал В.Ярошенко о новшествах.
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