Итальянская Eni остановила проект с "Роснефтью" из-за американских санкций
Речь идет о крупном участке на шельфе Черного моря.
Eni приостановила совместное с "Роснефтью" бурение в Черном море из-за угрозы новых санкций США и ждет разъяснений от американской стороны, рассказала председатель совета директоров Eni SpA Эмма Марчегалия на сессии Всемирного экономического форума в Давосе.
"Мы совместно с "Роснефтью" начали бурение в Черном море. Вы знаете, новые санкции ожидаются со стороны США. Конечно, перед тем, как начать проект, мы его тщательно изучали и, конечно, мы просили авторизацию США. Мы получили авторизацию США, начали бурение, но сейчас нам пришлось остановится", - приводит слова Марчегалии РБК со ссылкой на "РИА Новости".
Марчегалия отметила, что несмотря на проблемы с проектом, которые порождает эта ситуация, компания должна быть уверена, что четко следует предписаниям США и ЕС.
О том, что "Роснефть" и Eni начали бурение скважины на Западно-Черноморском участке в Черном море, главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин рассказывал в декабре 2017 года. Ресурсная база на участке шельфа Черного моря может составить до 600 млн т нефти и 100 млрд куб. м газа, говорил он. Для бурения партнеры привлекли полупогружную поисково-разведочную платформу Scarabeo 9, которая принадлежит итальянской Saipem.
Экономические санкции ЕС и США против РоSSии были введены в 2014 году из-за присоединения Крыма. В начале августа 2017 года президент США Дональд Трамп подписал закон, расширяющий ряд секторальных санкций в отношении РоSSии, которые вступают в силу 29 января. Однако участие иностранцев в глубоководных проектах на роSSийском шельфе запрещены уже действующими ограничениями (если проекты не получили специальные исключения), а новые санкции лишь затрудняют вхождение роSSийских нефтяных компаний в новые международные проекты за рубежом, а не в РоSSии.
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24.01.2018 14:29