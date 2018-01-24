Итальянская Eni остановила проект с "Роснефтью" из-за американских санкций

Речь идет о крупном участке на шельфе Черного моря.

Фото: eni.com

Eni приостановила совместное с "Роснефтью" бурение в Черном море из-за угрозы новых санкций США и ждет разъяснений от американской стороны, рассказала председатель совета директоров Eni SpA Эмма Марчегалия на сессии Всемирного экономического форума в Давосе.

"Мы совместно с "Роснефтью" начали бурение в Черном море. Вы знаете, новые санкции ожидаются со стороны США . Конечно, перед тем, как начать проект, мы его тщательно изучали и, конечно, мы просили авторизацию США . Мы получили авторизацию США , начали бурение, но сейчас нам пришлось остановится", - приводит слова Марчегалии РБК со ссылкой на "РИА Новости".

Марчегалия отметила, что несмотря на проблемы с проектом, которые порождает эта ситуация, компания должна быть уверена, что четко следует предписаниям США и ЕС .

О том, что "Роснефть" и Eni начали бурение скважины на Западно-Черноморском участке в Черном море, главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин рассказывал в декабре 2017 года. Ресурсная база на участке шельфа Черного моря может составить до 600 млн т нефти и 100 млрд куб. м газа, говорил он. Для бурения партнеры привлекли полупогружную поисково-разведочную платформу Scarabeo 9, которая принадлежит итальянской Saipem.