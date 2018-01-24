Деньги украинцев проверят по-новому: Минфин презентовал законопроект о финмониторинге

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Министерство финансов презентовало на своем сайте проект масштабного реформирования системы финансового мониторинга.

Об этом пишет UBR.

Одно из основных новшеств минфиновского проекта — существенно расширенный список субъектов первичного финмониторинга. К нынешним банкам, страховым компаниям, нотариусам и юристам, лотерейщикам, платежным организациям и системам добавили еще и небанковские обменные пункты, а перечень специальных субъектов первичного финмониторинга дополнили такими лицами: налоговые консультанты, за исключением тех, которые действуют в рамках трудовых правоотношений, риелторы, торговцы за наличные ювелирными изделиями, драгоценными металлами и камнями; лица, которые оказывают услуги по созданию, обеспечению деятельности или управляют юридическими компаниями.

При этом Минфин предлагает пересмотреть пороговую сумму, после которой субъект первичного финмониторинга должен сообщать «куда надо». Если сейчас в вышестоящие инстанции принудительно докладывают обо всех операциях свыше 150 тыс. грн., то в проекте лимит увеличен вдвое — до 300 тыс. грн.

Это, впрочем, не означает, что покупки украинцев станут проверять реже. Дело в том, что Минфин предлагает прописать принципы риск-ориентированного подхода при проведении финансового мониторинга прямо в законе. Под последним чиновники понимают старательность и рвение, в результате которого проверять операции клиентов субъекты первичного финмона обязаны в соответствии с характером и масштабом их деятельности.

При этом сообщать наверх следует не только в случае превышения суммы операции порогового значения, но также и при проведении и даже попытке проведения подозрительной операции. Чтобы хоть как-то помочь предпринимателям и банкирам, авторы законопроекта выписали несколько критериев подозрительности. Правда, конкретики и в них оказалось немного. Что и понятно, учитывая суть понятия «риск-ориентированный подход». В понимании чиновников подозрительными операциями следует считать:

Все операции, анализ которых не позволяет однозначно установить правомерность их проведения. Транзакции, которые не имеют очевидной экономической целесообразности, законной цели, не отвечают сути деятельности и финансовому состоянию ее инициатора. Операции, которые имеют признаки дробления с целью избежать обязательной финансового мониторинга. Операции, связанные с выведением за границу доходов от коррупционных преступлений. Транзакции с участием средств, полученных от преступной деятельности.

Пересмотрели авторы законопроекта и все действующие сейчас пороговые значения для проведения обязательного финансового мониторинга. Основной лимит повысили до 300 тыс. грн. Для операций по переводу наличных без идентификации и верификации клиентов (под это требование, например, подпадают все небанковские платежные терминалы) пороговую сумму также увеличили вдвое — с 15 тыс. грн. до 30 тыс. грн.

Ювелиров хотят обязать стучать на клиентов при покупках на сумму свыше 40 тыс. грн. Страховщикам следует проводить надлежащую проверку человека при выплатах более 30 тыс. грн. (ранее — 5 тыс. грн.). А лотерейщикам и букмекерам придется затребовать с клиента паспорт и код для каждой ставки более 5 тыс. грн. А если операция, например, выигрыш, превысит сумму 30 тыс. грн., о ней нужно будет доложить субъекту финмониторинга.

А в качестве наказания за нарушение правил финансового мониторинга первичным субъектам грозит множество неприятностей: от безобидного письменного предупреждения, до штрафов в размере от 5 до 10% от годового оборота за каждый зафиксированный факт.

За особо тяжкие проступки организацию могут лишить лицензии. А за отдельные действия и вовсе можно угодить в тюрьму. К примеру, трехлетний срок могут дать лицу, которого уличат во внесении заведомо неправдивых данных в Единый реестр юрлиц и физлиц-предпринимателей.

Между тем, во многом минфиновский проект значительно упрощает жизнь. Если и не украинцам, то субъектам первичного мониторинга. К примеру, документ предусматривает создание единого реестра публичных деятелей, отсутствие которого сейчас приводит к большинству фиксируемых Нацбанком нарушений.

Финансисты не раз жаловались, что в их распоряжении нет обобщенной базы данных, по которой они могли бы проверять клиентов на предмет их публичности. Инициативы Министерства финансов снимают эту проблему полностью.

В единый реестр публичных лиц должна будет собираться информация обо всех деятелях, а также их родственниках. Доступ к нему должны будут получить все субъекты первичного финмониторинга. А банки и вовсе будут сверяться с базой в автоматическом режиме.


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