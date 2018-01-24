Еврокомиссия оштрафовала поставщика Apple почти на миллиард евро
Рыночное доминирование противоречит антимонопольным правилам Евросоюза.
Европейская комиссия (ЕК) оштрафовала компанию Qualcomm, которая разрабатывает беспроводные средства связи, на €997 млн за злоупотребление доминирующим положением на рынке.
Об этом сообщается на сайте ЕК.
Из сообщения ЕК следует, что компания пресекала конкуренцию, делая значительные выплаты клиентам, чтобы они не приобретали услуги и товары компаний-соперников. В частности, она перекрыла рынок производителям чипсетов LTE.
Qualcomm снизила для Apple цену на чипсеты при условии, что корпорация будет использовать детали их производства во всех iPhone and iPad. При этом ЕК подчеркивает, на Apple приходится треть всего спроса на чипсеты.
Базовые чипсеты дают возможность подключать устройства к сотовым сетям, передавать голосовые данные. Рыночное доминирование противоречит антимонопольным правилам Евросоюза.
LTE ( Long-Term Evolution) - стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных для телефонов и других устройств. Скорость загрузки при LTE может достигать 326,4 Мбит/с, скорость отдачи доходит до 172,8 Мбит/с.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Финансы
24.01.2018 12:35