Еврокомиссия оштрафовала поставщика Apple почти на миллиард евро

Рыночное доминирование противоречит антимонопольным правилам Евросоюза.

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Европейская комиссия (ЕК) оштрафовала компанию Qualcomm , которая разрабатывает беспроводные средства связи, на €997 млн за злоупотребление доминирующим положением на рынке.

Об этом сообщается на сайте ЕК.

Из сообщения ЕК следует, что компания пресекала конкуренцию, делая значительные выплаты клиентам, чтобы они не приобретали услуги и товары компаний-соперников. В частности, она перекрыла рынок производителям чипсетов LTE .

Qualcomm снизила для Apple цену на чипсеты при условии, что корпорация будет использовать детали их производства во всех iPhone and iPad . При этом ЕК подчеркивает, на Apple приходится треть всего спроса на чипсеты.

Базовые чипсеты дают возможность подключать устройства к сотовым сетям, передавать голосовые данные. Рыночное доминирование противоречит антимонопольным правилам Евросоюза .