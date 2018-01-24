Холдинг Новинского заявил о попытках "реприватизации ЧСЗ в нужные руки"

"Смарт-Холдинг" настаивает, что инвестиционные обязательства по ЧСЗ были выполнены.

Холдинг Новинского заявил о попытках "реприватизации ЧСЗ в нужные руки"
Фото: smart-maritime.com

"Смарт-Холдинг" считает, что уголовное производство о нарушениях при приватизации Черноморского судостроительного завода - это попытка отобрать у него завод в "в интересах приближенных к власти бизнес-структур".

Об этом говорится в комментарии холдинга по поводу предстоящего судебного рассмотрения.

Пресс-служба компании намекает, что заинтересованным лицом может быть "Нибулон" Алексея Вадатурского. "Уголовное производство было зарегистрировано ГПУ по заявлению народного депутата Украины - члена фракции БПП Андрея Вадатурского [сын Алексея Вадатурского], имеющего, как и лидер одноименной партии, свои интересы в судостроительной сфере. ООО СП «Нибулон», фактическим совладельцем которого есть А.Вадатурский, является прямым конкурентом ЧСЗ в сфере судостроения и перевалки грузов", - говорится в заявлении.

"Смарт-Холдинг" настаивает, что инвестиционные обязательства по ЧСЗ были выполнены.

"Однако прокуроры пытаются путем манипуляций, подмены понятий и откровенных домыслов создать видимость наличия уголовного правонарушения в действиях должностных лиц ФГИУ и судостроительных предприятий для последующего использования искусственно созданных доказательств в целях расторжения Договора купли-продажи ХСЗ акций ЧСЗ", - заявила компания.

Напомним, летом 2012 года ФГИ составила Акт итоговой проверки, в котором признала выполненными инвестиционные обязательства по приватизации ЧСЗ, включавшие создание новых рабочих мест, техническое перевооружение и развитие судостроительных мощностей на общую сумму 49 млн гривен. Генеральная прокуратура сейчас ставит это под сомнение. В суд передан обвинительный акт в отношении трех сотрудников ФГИ и гендиреторов ХСЗ и ЧСЗ, которые составляли Акт итоговой проверки.

ГАХК "Черноморский судостроительный завод" был приватизирован за 100 млн гривен Николаевской малотоннажной верфью ("Судмашпром"). В 2007 году Херсонский судостроительный завод выкупил у нее 90,25% акций ЧСЗ. Сейчас предприятие называется Николаевской верфью SMG и контролируется нардепом Вадимом Новинским.

Сейчас на производственные цеха, комплекс складов, достроечную набережную и прочие объекты ЧСЗ, а также на 99,87% акций общества, владельцами которых являются 9 компаний, зарегистрированных в Украине и Кипре, наложен арест.


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