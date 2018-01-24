Екс-президенту «Енергоатому» Кіму вручили підозру і обрали заставу 1,6 мільйона

Солом’янський райсуд Києва обрав колишньому в.о. президента ДП НАЕК «Енергоатом», колишньому гендиректору Южно-української АЕС Віссаріону Кіму запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 1,76 млн грн. Про це повідомляє журналіст «Наших грошей» із зали суду.

Віссаріон Кім підозрюється у співорганізації заволодіння коштами під час проведення закупівель на Южно-Українській АЕС. А саме – 10,52 млн грн під час закупівлі загальноблочного щита постійного струму у 2012 році.

Суд визнав підозру Віссаріону Кіму обґрунтованою та обрав йому запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 1,76 млн грн, що має бути внесена протягом п’яти днів.

Також в межах досудового розслідування до 6 лютого на нього покладено обов’язки: здати паспорти та інші документи для виїзду закордон, прибувати на виклик детектива, прокурора, суду, повідомляти про зміну свого місця проживання, утриматися від спілкування з колишніми та діючими працівниками ЮУАЕС, «Енергатома», ПрАТ «СКБ «Електрощит», Корпорації «Харківський електрощитовий завод – Елетекс – С», а також з іншими підозрюваними по справі.

Віссаріон Кім категорично відкидає висунуту йому підозру і вважає справу проти себе замовною.

Детальніше про схему читайте у матеріалі «Кім і Самоткал: механіка розкрадання на АЕС».


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