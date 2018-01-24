Нафтогаз может покупать в РФ почти половину импортируемого газа, - Коболев
Украине на сегодняшний день требуется 10 млрд кубометров газа, и половину из этого объема она сможет закупать у РоSSии.
Об этом в эфире «5 канала» заявил глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев, сообщает корреспондент
«Приблизительная потребность Украины в импорте составляет примерно 10 млрд кубометров. Рынок меняется, погода меняется, но приблизительно 10», — сказал Коболев.
По его словам, около половины этого объема топлива Украина может закупить у РФ. При этом он напомнил, что после решения Стокгольмского арбитража Украина обязана закупать у РоSSии 4-5 млрд кубометров газа в соответствии с контрактом, который действует до 2019 года.
«Это очень рационально и очень рыночно. Цена, которую мы получаем, является ниже цены европейского газового хаба. Это решение является как логичным, так и обязательным», — отметил глава НАК.
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24.01.2018 10:10