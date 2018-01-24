Нафтогаз может покупать в РФ почти половину импортируемого газа, - Коболев

Украине на сегодняшний день требуется 10 млрд кубометров газа, и половину из этого объема она сможет закупать у РоSSии.

Об этом в эфире «5 канала» заявил глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев, сообщает корреспондент Укринформа .

«Приблизительная потребность Украины в импорте составляет примерно 10 млрд кубометров. Рынок меняется, погода меняется, но приблизительно 10», — сказал Коболев.

По его словам, около половины этого объема топлива Украина может закупить у РФ . При этом он напомнил, что после решения Стокгольмского арбитража Украина обязана закупать у РоSSии 4-5 млрд кубометров газа в соответствии с контрактом, который действует до 2019 года.

«Это очень рационально и очень рыночно. Цена, которую мы получаем, является ниже цены европейского газового хаба. Это решение является как логичным, так и обязательным», — отметил глава НАК.