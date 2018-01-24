СКМ: "Укртелеком" в 2011 году приватизировал Хорошковский

Он в то время работал председателем СБУ.

Валерий Хорошковский

Директор по международным связям и отношениям с инвесторами СКМ Джок Мендоза-Вилсон заявил, что конечным бенефициаром компании EPIC, приватизировавшей "Укртелеком" через ООО "ЕСУ" в 2011 году, был Валерий Хорошковский. На то время он возглавлял Службу безопасности Украины.

"В показаниях Питера Гольдшайдера как управляющего партнера группы EPIC и Роберта Шетлер-Джонса указывалось, что Хорошковский был конечным бенефициаром EPIC а момент приватизации, и именно он стоял за этой компанией", - заявил он в интервью "Интерфаксу-Украина".

Он заявил, что считает правильным, чтобы именно Raga (новое название EPIC) давала арбитражу пояснения в отношении обстоятельств участия лица, на тот момент занимавшего пост главы СБУ , в приватизации "Укртелекома".

"Давайте посмотрим еще глубже. Цена приватизации "Укртелекома" в 2011 году составила около $1,3 миллиарда. ...$300 млн из этой суммы были заняты EPIC и Хорошковским у г-на Фирташа и его компании Picabo. Вопрос: кто дал оставшийся $1 млрд на приватизацию "Укртелекома"? Вряд ли кто-нибудь поверит, что у EPIC и Питера Гольдшайдера были свободные деньги в таком размере для приватизации актива в Украине”, - подчеркнул он.

По словам Мендозы-Вилсона, EPIC был австрийской семейной консалтинговой и инвестиционной компанией с небольшими активами в сфере недвижимости и телекоммуникациях в Восточной Европе. Он также заявил, что ему сложно поверить, что Гольдшайдер смог бы привлечь у западных инвесторов $1,3 млрд для покупки "Укртелекома".

Между СКМ и Raga идет судебное разбирательство по поводу "Укртелекома". В 2013 году компания Рината Ахметова приобрела "Укртелеком" за $860 млн. СКМ заплатил $100 млн, но потом оплата была остановлена. По версии ответчика, СКМ только после покупки удалось провести аудит "Укртелекома", и выяснилось, что предыдущий владелец не выполнял свои инвестобязательства перед государством. Компания на протяжении пяти лет после приватизации должна была вложить в актив $450 млн инвестиций; построить и передать в государство сеть спецсвязи. Кроме того, в корпорации выяснили, что сама приватизация была проведена вне закона, без раскрытия реальных бенефициаров.

Поэтому СКМ решила не платить Raga последующие транши по сделке и выдвинула встречные требования - разорвать договор о покупке и вернуть первый транш за "Укртелеком".

Лондонский арбитраж 26 июня 2017 года поддержал требования Raga по выплате денег.

Корпорация Ахметова подала апелляцию на решение лондонского суда. Рассматриваться она будет в 2018 году.