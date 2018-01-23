Украина опустилась на 46 место в топ-50 самых инновационных экономик мира

Bloomberg опубликовал ежегодный рейтинг инновационных экономик мира Innovation Index. Украина опустилась на 4 позиции, заняв 46 место в рейтинге из 50. , пишут AIN.UA

Bloomberg составляет рейтинг, основываясь на семи критериях. Среди них — траты на R&D, количество технологичных публичных компаний, научный потенциал и так далее. В этом году лидером рейтинга стала Южная Корея (возглавляет список 5 лет подряд). Второе и третье место заняли Швеция и Сингапур соответственно. Примечательно, что впервые за шесть лет США не вошла в первую десятку списка, заняв 11 место.