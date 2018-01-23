Совет директоров Tesla лишил Маска зарплаты и бонусов. Его вознаграждение будет зависеть от роста компании

Совет директоров Tesla лишил главу компании Илона Маска зарплаты, бонусов и любых других гарантированных выплат. Теперь вознаграждение предпринимателя зависит только от того, сможет ли он добиться поставленных целей, которое определило руководство Tesla. Об этом сообщается на официальном сайте компании. , пишут AIN.UA

Совет директоров компании разработал специальную программу, рассчитанную на 10 лет, которая будет определять размер выплат Маску. Она предусматривает 12 траншей — размер каждого составит 1% от всех акций в обращении по состоянию на 21 января 2018 года.

Например, чтобы получить первый, Маску нужно нарастить капитализацию Tesla до $100 млрд. Чтобы получить все транши, Маск должен довести стоимость Tesla до $650 млрд, а также выполнить часть целей по доходам и показателю EBITDA. Сейчас капитализация Tesla превышает $59 млрд.