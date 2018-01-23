Совет директоров Tesla лишил Маска зарплаты и бонусов. Его вознаграждение будет зависеть от роста компании

Совет директоров Tesla лишил главу компании Илона Маска зарплаты, бонусов и любых других гарантированных выплат. Теперь вознаграждение предпринимателя зависит только от того, сможет ли он добиться поставленных целей, которое определило руководство Tesla. Об этом сообщается на официальном сайте компании. , пишут AIN.UA

Совет директоров компании разработал специальную программу, рассчитанную на 10 лет, которая будет определять размер выплат Маску. Она предусматривает 12 траншей — размер каждого составит 1% от всех акций в обращении по состоянию на 21 января 2018 года.

Например, чтобы получить первый, Маску нужно нарастить капитализацию Tesla до $100 млрд. Чтобы получить все транши, Маск должен довести стоимость Tesla до $650 млрд, а также выполнить часть целей по доходам и показателю EBITDA. Сейчас капитализация Tesla превышает $59 млрд.

Совет директоров Tesla лишил Маска зарплаты и бонусов. Его вознаграждение будет зависеть от роста компании

Как отмечает Reuters, новый план выплат Маску был опубликован после того, как Tesla не смогла добиться предполагаемых целей по производству нового автомобиля Tesla Model 3.


Дмитрий Демченко, AIN


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Крым поставили генераторы немецкой МАNВ Крым поставили генераторы немецкой МАN
НАБУ затримало посіпак Дубневичів у справі про привласнення газу на 1,4 мільярда
Рынок недвижимости в Киеве показал худшие результаты за последние пять летРынок недвижимости в Киеве показал худшие результаты за последние пять лет
Киевсовет согласовал передачу части земли киностудии Довженко компании, связанной с "Роснефтью"Киевсовет согласовал передачу части земли киностудии Довженко компании, связанной с "Роснефтью"
В Украине запустился криптофонд Vanhealthing для биотек- и блокчейн-проектов
Блок рекламы


Похожие новости
Киевсовет согласовал передачу части земли киностудии Довженко компании, связанной с "Роснефтью"Киевсовет согласовал передачу части земли киностудии Довженко компании, связанной с "Роснефтью"
В Фонде соцстраха рассказали, как будет функционировать реестр электронных больничных листовВ Фонде соцстраха рассказали, как будет функционировать реестр электронных больничных листов
Сологуб: отсутствие пятого транша в ближайшие полгода будет означать прекращение программы МВФСологуб: отсутствие пятого транша в ближайшие полгода будет означать прекращение программы МВФ
Гройсман рассказал, какая будет средняя зарплата в Украине в этом годуГройсман рассказал, какая будет средняя зарплата в Украине в этом году
В Польше решили достроить первую ядерную электростанциюВ Польше решили достроить первую ядерную электростанцию
Одесским НПЗ будет руководить Фонд госимуществаОдесским НПЗ будет руководить Фонд госимущества
АМКУ начал расследование из-за роста цен на бензинАМКУ начал расследование из-за роста цен на бензин
Смирились: "Газпром" не будет оспаривать решение Стокгольмского арбитража по спору с "Нафтогазом"Смирились: "Газпром" не будет оспаривать решение Стокгольмского арбитража по спору с "Нафтогазом"
«ПриватБанк» предъявил финансовые требования к компании «Днипроавиа» на 1,84 миллиарда гривен«ПриватБанк» предъявил финансовые требования к компании «Днипроавиа» на 1,84 миллиарда гривен
Виталий Кличко будет менять в Киеве изношенные трубыВиталий Кличко будет менять в Киеве изношенные трубы
Последние новости
Подгружаем последние новости