Совет директоров Tesla лишил Маска зарплаты и бонусов. Его вознаграждение будет зависеть от роста компании
Совет директоров Tesla лишил главу компании Илона Маска зарплаты, бонусов и любых других гарантированных выплат. Теперь вознаграждение предпринимателя зависит только от того, сможет ли он добиться поставленных целей, которое определило руководство Tesla. Об этом
Совет директоров компании разработал специальную программу, рассчитанную на 10 лет, которая будет определять размер выплат Маску. Она предусматривает 12 траншей — размер каждого составит 1% от всех акций в обращении по состоянию на 21 января 2018 года.
Например, чтобы получить первый, Маску нужно нарастить капитализацию Tesla до $100 млрд. Чтобы получить все транши, Маск должен довести стоимость Tesla до $650 млрд, а также выполнить часть целей по доходам и показателю EBITDA. Сейчас капитализация Tesla превышает $59 млрд.
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Финансы
23.01.2018 21:44