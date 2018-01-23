Дело о нарушениях при приватизации ЧСЗ ушло в суд

Верфь контролируется "Смарт-холдингом" Вадима Новинского.

Фото: smart-maritime.com

Генеральная прокуратура 22 января передала в суд уголовное производство, касающееся невыполнения инвестиционных обязательств на Черноморском судостроительном заводе.

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в фейсбуке.

Судить будут трех должностных лиц Фонда государственного имущества, а также гендиректоров ПАО "Херсонский судостроительный завод" и ПАО "Черноморский судостроительный завод", которые причастны к составлению в 2012 году акта итоговой проверки с признанием инвестобязательств выполненными.

Должностные лицам подозреваются по ч.2 ст.28 и ч.1 ст.366 Уголовного кодекса - внесение заведомо недостоверных ведомостей в официальные документы, совершенное в сговоре.

По данным следствия, летом 2012 года ФГИ составила Акт итоговой проверки, в котором признала выполненными инвестиционные обязательства по приватизации, включавшие создание новых рабочих мест, техническое перевооружение и развитие судостроительных мощностей на общую сумму 49 млн гривен.

ГАХК "Черноморский судостроительный завод" было приватизировано за 100 млн гривен Николаевской малотоннажной верфью ("Судмашпром"). В 2007 году Херсонский судостроительный завод выкупил у нее 90,25% акций ЧСЗ. Сейчас предприятие называется Николаевской верфью SMG и контролируется нардепом Вадимом Новинским.

Сейчас на производственные цеха, комплекс складов, достроечную набережную и прочие объекты ЧСЗ, а также на 99,87% акций общества, владельцами которых являются 9 компаний, зарегистрированных в Украине и Кипре, наложен арест.