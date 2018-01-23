Коломойского обвинили в краже более $500 млн

Иск, поданный в мае 2017 года, предлагает внутренний взгляд на теневую группу компаний и фабрик "Приват" Коломойского.

Игорь Коломойский Фото: PhtoXPress

Украинский бизнесмен Вадим Шульман, в прошлом близкий к группе "Приват", подал в Лондоне иск против олигарха Игоря Коломойского, в котором обвинил миллиардера и его партнера Геннадия Боголюбова в краже более $500 млн.

Об этом сообщает Kyiv Post со ссылкой на иск, эксклюзивно полученный изданием.

Шульман, в частности, требует от Коломойского и Боголюбова погашения этой суммы, ссылаясь на то, что они использовали 15-летнюю дружбу с ним, чтобы обмануть его в деловых сделках от Алтайских гор до Уоррена, Огайо. В судебном процессе подробно описывается ход этих сделок и беззаконие, продолжающееся с конца 1990-х годов до 2016 года. При этом упоминаются имена экс-премьер-министра Украины и лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, роSSийского олигарха Романа Абрамовича , а также украинского политика, инициатора общественного движения "Украинский выбор" Виктора Медведчука.

Отмечается, что иск, поданный в мае 2017 года, предлагает внутренний взгляд на теневую группу компаний и фабрик "Приват" Коломойского. В нем также содержится более подробная информация о том, как Приватбанк использовался как копилка для своих владельцев и часто в качестве резерва для собственного банковского счета Коломойского.

В иске утверждается, что Коломойский начал обманывать Шульмана с самого начала их деловых отношений: продажи в 2000 году Южного обогатительного завода в Кривом Роге и Петровского металлургического завода в Днепре. Как следует из иска, на встрече в апреле 2000 года в доме Шульмана в Израиле представитель Тимошенко Александр Гравец продал примерно 25% акций завода в Кривом Роге Шульману, предположительно, обманув его. Также утверждается, что Коломойский затем привел близкого к Путину Медведчука в качестве посредника, чтобы получить акции на фабрике вместе с братьями Игорем и Григорием Суркисом.

В то же время, днепровский клан олигархов боролся за управление тремя центральными украинскими коксохимическими заводами: Днепродзержинск, Баглейкокс и Днепркокс. Шульман управлял бы коксохимическими заводами и предоставил техническому персоналу Коломойскому и Боголюбову для запуска Петровского металлургического завода и обогатительных фабрик в Кривом Роге.

Шульман утверждает, что с 2000 по 2007 год он не получил своих долей прибыли от своих долей на этих заводах и что Коломойский неоднократно искажал сумму, которую он имел на фабриках.

В иске утверждается, что ПриватБанк работал как дойная корова, чтобы поддерживать заводы в это время.

В одном из эпизодов Петровский металлургический комбинат не имел наличных денег для оплаты кокса, полученного им от трех коксовых заводов Привата.

Чтобы "решить" эту проблему, Коломойский предположительно перевел денежные средства, предназначенные для оплаты кокса в ПриватБанке. Шульман, отвечающий за эксплуатацию коксовых заводов, затем предоставил кредит в размере 100 миллионов долларов в обмен на "кредиты Приватбанка, которые использовались в интересах коксовых заводов", - говорится в заявлении.

Контроль Привата над частью сталелитейной цепочки Украины привел к раунду переговоров с Романом Абрамовичем в 2007 году.

Абрамович, миллиардер со связями с Кремлем, предложил выкупить доли Коломойского на своих украинских заводах за "$1,06 млрд наличными" и 10% акций в Evraz Group SA, одной из компаний Абрамовича. Шульман утверждает, что Коломойский по сути проигнорировал долю Шульмана в компаниях, проданных Абрамовичу во время сделки.

После византийского набора денежных переводов с участием кипрского филиала Приватбанка и одного из оффшоров Абрамовича Шульман утверждает, что он получил на $284 млн меньше, чем причиталось ему за продажу, принимая во внимание изменения стоимости акций с течением времени. Сделка Евраза не заставила Шульмана порвать с Коломойским. Сам Шульман был должен Коломойскому деньги в то время, включая сумму в $100 млн долларов, связанную с неопределенным "инвестированием в бизнес", отмечает издание.

К разрыву привело скорее расследование на сталелитейном заводе в Огайо, которое они купили в 2001 году. Вместе с Боголюбовым они приобрели Warren Steel в Уоррене, штат Огайо, в рамках плана по вывозу с завода оборудования для использования в Украине. Шульман утверждает, что в 2012 году он начал внутреннее расследование того, не перекладывают ли совладельцы свои долги на его долю собственности, и обнаружил, что $30 млн, которые он доверил Коломойскому, чтобы инвестировать в фирму, исчезли.

57-летний Шульман, который годами старался собрать различные долги перед ним Коломойского и Боголюбова, начал подавать иски в США и Британские Виргинские острова.

К лету 2016 года Коломойский начал испытывать давление со стороны надвигающейся национализации ПриватБанка. Олигарх попытался отложить, попросив Шульмана не "бить лежачего", и неоднократно заявлял, что он будет платить в рассрочку каждые несколько месяцев, пишет Kyiv Post. Но на весенней встрече в 2016 году в гостинице "Монако" в Париже Боголюбов предположительно заявил Шульману, что ему не заплатят.

Представители Коломойского и Боголюбова не ответили на просьбы о комментариях. В прошлом сам Коломойский опровергал эти утверждения.

По данным Kyiv Post, Вадим Шульман в советские времена работал шахтером в Кривом Роге. Благодаря связям с высокопоставленным местным чиновником он стал ответственным за поставки угля из Донецкой области в Днепр в начале 1990-х годов. 58-летний бизнесмен встретил Коломойского в 1999 году через Дмитрия Мишалова, бизнесмена из Днепра, часто связанного с Приватом. Оттуда Шульман и Коломойский инвестировали в совместные предприятия по всей Украине и по всему миру, включая Петровский металлургический завод в Днепре и сталелитейный завод в Огайо. Пара также сформировала дружбу, которая видела их и их семьи "вместе проводящими зимние и летние отпуска".

Шульман, хотя и утверждает, что ему много должны Коломойский и Боголюбов, в последние годы переместил большую часть своей деятельности из Украины в Соединенные Штаты, отмечает издание. Он владеет компанией в Сан-Диего под названием Pathway Genomics, которая разрабатывает мобильные приложения, которые поддерживают генетическое тестирование. Недавно Шульман выкупил ипотечный кредит в размере $12,5 млн, чтобы купить особняк на пляже в Малибу стоимостью $25 млн, в то время как Paradise Papers показывают, что он потратил $35 млн на новый частный самолет в 2012 году. Документы показали, что посредники считали уроженца Кривого Рога "высоким риском".