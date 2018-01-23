Ландик вернул себе акции "Норда"

Осенью 2016 года он продал их роSSийскому "Диориту".

Ландик вернул себе акции "Норда"
Фото: gentlemanstory.net

Бывший депутат Верховной Рады Валентин Ландик вернул себе 79,93% акций ПАО "Норд", которые он продал осенью 2016 года роSSийскому ООО "Диорит-Технис" (эксклюзивный официальный дистрибьютор техники NORD в РоSSии). Вместе с сыном Ландик контролирует 99,6% акций предприятия.

Об этом сообщило агентство "Украинские новости" со ссылкой на систему раскрытия информации НКЦБФР.

ООО "Диорит-Технис" входит в холдинг "Диорит", который занимается дистрибуцией бытовой техники и электроники в РоSSии. Владельцем 100% ООО "Диорит-Технис" является ООО "Диорит", в котором 99,99% принадлежит бизнесмену Игорю Сидоркину.

Летом 2016 года "Норд" объявил о прекращении работы предприятия в Донецке и консервации основных средств. Компания объяснила такое решение невозможностью вести производственную деятельность в сложившихся условия. В том году на предприятии изготовили более 19 тысяч бытовых холодильников и морозильников. В марте 2017 года "Норд" сообщил, что перенес производство холодильников в Китай.

ПАО "Норд" является головным предприятием группы "Норд" - интегрированного научно-производственного объединения машиностроительных заводов и организаций.


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