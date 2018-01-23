?Минюст просит суд взыскать с "Роснефти" 705 млн гривен

По данному делу объявлен перерыв до 12 февраля.

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Министерство юстиции Украины обратилось в Хозяйственный суд Луганской области с просьбой взыскать с ЧАО "Линик" (Лисичанский НПЗ) 705 млн грн в качестве регресса по проигранному в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) иску компании "Агрокомплекс".

Об этом сообщил замминистра юстиции Сергей Шкляр, передает "Интерфакс-Украина".

"Иск возник вследствие выполнения решения ЕСПЧ , по которому уже осуществлена выплата 27 млн евро из государственного бюджета. Сейчас сумма иска составляет с учетом процентов 705 млн грн. Этот иск уже подан. Вчера состоялось первое подготовительное заседание по делу, объявлен перерыв до 12 февраля. Нами были поданы ходатайства, в т.ч. по наложению ареста на имущество ответчика … Пока суд не определился с удовлетворением, или отклонением ходатайств", - сказал он.

Собственником "Линика" является "Роснефть".

В 2011 году ЕСПЧ признал компанию "Агрокомплекс" пострадавшей в судебном процессе за просроченные долги против Лисичанского НПЗ, а через два года постановил выплатить "Агрокомплексу" 27 млн евро компенсации, которые и были перечислены в отведенный судом срок.

В решении ЕСПЧ отмечалось, что "Агрокомплекс" проводил с роSSийскими компаниями бартерные операции по обмену украинского пищевого сырья на роSSийскую сырую нефть для дальнейшей продажи готовых нефтепродуктов. Дело касалось процедуры банкротства периода 1996-2004гг, инициированной заявителем против крупнейшего нефтеперерабатывающего завода в Украине в попытке восстановить просроченные задолженности.

В конце 2016 года Антимонопольный комитет Украины согласовал компании Glusco Energy SA (Швейцария) приобретение более 50% акций Rosneft Management Company Ltd и Fargrade Ltd (обе - Кипр), на которые были оформлены ЧАО "Линик" и сеть автозаправочных станций компании в Украине. В январе 2018 года "Роснефть" продала сеть украинских АЗС.