«Нафтогаз» відписав 82 тисячі на розробку спецвипуску корпоративного журналу
ПАТ «НАК «Нафтогаз України» 7 грудня уклав угоду з ПП «Корпоративні медіа. Вейсберг і партнери» про послуги з підготовки спецвипуску корпоративного журналу на 82 тис грн., або $3 тис за курсом НБУ. Про це повідомляється у системі
До кінця 2017 року мали розробити концепцію, дизайн і верстку, створити текстову, інфографічну та ілюстративну частини, підготувати спеціальний випуск до друку, передати оригінал-макет та електронну версію українською мовою у форматі .pdf на CD-диску.
Вартість друку в вартість підряду не входила.
Відповідно до технічного завдання, робота з текстовим контентом включала:
- аналіз зовнішнього інформаційного поля,
- розробку рубрикатора корпоративного журналу,
- збір та обробку інформації,
- написання текстів українською мовою,
- проведення інтерв’ю з керівництвом «Нафтогазу»,
- редагування текстів журналу.
Договір передбачав аванс 50% протягом семи банківських днів після підписання.
Столична фірма «Корпоративні медіа. Вейсберг і партнери» належить Михайлу Вейсбергу та Вадиму Балицькому.
Раніше Вейсберг був відомий як видавець газети «Галицькі контракти» і президент Української асоціації видавців періодичної преси, а зараз працює бізнес-тренером.
Балицький
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