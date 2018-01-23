Выраженный в ценных бумагах внутренний госдолг РФ начал формироваться в 1993 году.

Фото: www.dni.ru

Внутренний госдолг РоSSии за 2017 года вырос на 1 трлн 146,78 млрд рублей, то есть примерно на 18,8%.

Об этом свидетельствуют опубликованные Минфином РФ данные, на которые обратил внимание РБК.

На первое января 2018 года сумма внутреннего госдолга составляла 7 трлн 247,1 млрд рублей, хотя ровно за год до этого она была равна 6 трлн 100,3 млрд рублей. В 2018 году большая часть этого долга - 59,1% - составляли облигации федерального займа с фиксированным доходом, а 24,1% приходились на облигации с переменным купонным доходом.

Согласно данным роSSийского Минфина, в 2017 году путем размещения государственных облигаций в бюджет удалось привлечь 1 трлн 756,43 млрд рублей. С учетом погашения бумаг на сумму 632,951 млрд рублей чистое привлечение оценили в 1 трлн 123,479 млрд рублей. Расходы на обслуживание госдолга в 2017 году власти оценили в 527,608 млрд рублей, то есть итоговые поступления в бюджет по транзакциям с рублевыми госбумагами в 2017 году оказались равными 595,871 млрд рублей.

Выраженный в ценных бумагах внутренний госдолг РоSSии начал формироваться в 1993 году, напоминает РБК. На 1 января 2015 года он составлял 5 трлн 475,7 млрд рублей, а в 2014 году - 4 трлн 432,4 млрд. В федеральном бюджете 2018 года верхний предел допустимого внутреннего госдолга определен на уровне 10,5 трлн рублей.

Как сообщалось ранее в январе, роSSийская экономика снова оказалась в рецессии.