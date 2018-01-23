НАБУ взялось за підміну квартир Нацгвардії з центру на околицю Києва з вигодою для Микитася на 100 мільйонів

Національне антикорупційне бюро підозрює керівництво Національної гвардії в розтраті коштів при погодженні з ТОВ «Укрбуд Девелопмент» заміну житлового комплексу для квартир гвардійці. Сума збитків може становити 100 млн.грн.

Про це повідомляють «Наші гроші з Денисом Бігусом» з посиланням на ухвалу Солом’янського райсуду Києва.

На початку грудня журналісти програми встановили, що у 2000-х роках Нацгвардія (тоді – Внутрішні війська) передала майже гектар землі на території військової частини 2260 по вул. Євгена Коновальця, 34 під будівництво житлового будинку на Печерську. За умовами договору нацгвардійці мали отримали 20% готових квартир та частину паркомісць. В угоді, із забудовником від 2015 року, йдеться про 50 квартир площею понад 4 тис кв м та 30 паркомісць. ЖК «Аристократ», передбачених для нацгвардійців у центрі Києва.

Але восени 2016 року, коли забудовник «Укрбуд Девелопмент» вже закінчував будівництво, командувач Нацгвардії Юрій Аллеров підписав додаткову угоду. За нею нацгвардійці відмовилися від квартир і машиномісць на Печерську, натомість отримують 65 квартир у ЖК «Оберіг» в промисловій зоні, за кілька кілометрів від останньої станції метро «Червоний хутір».

«Службові особи Національної гвардії України, діючи умисно, протиправно, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби на користь ТОВ «Фінансово-будівельна компанія «Пагода» та ТОВ «Укрбуд Девелопмент», уклали вищенаведені додаткові угоди, що мало наслідком втрату майнових прав (прав на отримання у власність) та прав власності на квартири в «Об’єкті» вартістю понад 100 млн. грн.», – сказано в клопотанні НАБУ до Солом’янського райсуду м. Києва.

Нагадаємо, розрахунки ринкової вартості встановили, що на гвардійці на Печерську повинні були отримати нерухомості на 200 млн грн. Натомість вартість запропонованої їм нерухомості на околиці Києва становить біля 100 млн грн. Але за документами Нацгвардії, цей обмін виявився вигідним для силовиків. Такі дані експертної оцінки Аліси Гринчук, якій замовило дослідження «Укрбуд Девелопмент». Після того як Гринчук позбавили права оцінювати нерухомість, Нацгвардія замовила оцінку у фірми її батька, яка й підтвердила необхідні цифри.

Через кілька місяців після квартирного обміну, донька командувача Нацгвардії Юрія Аллерова – Катерина Пустиннікова стала власницею позашляховика Grand Cherokee 2015 року випуску. Також Пустиннікова оформила на себе квартиру у новобудові, приблизно такої ж вартості. Ця нерухомість у ЖК «Микитська Слобода», девелопером якої є той самий «Укрбуд Девелопмент». Загальна вартість двох покупок – 3 млн грн.

Від «Наших грошей»

Бенефіціаром «Укрбуд девелопмент» є нардеп від «Волі народу» Максим Микитась, про що він вказав в своїй декларації. Хоча в реєстрі міністерства юстиції бенефіціаром компанії Яна Левенець. Натомість, Микитась не публікував змін до декларації, про втрати контролюю над фірмою за статутним фондом 35, 23 млн грн. На керівних посадах «Укрбуд девелопмент» працюють Сергій Якусевич та Олег Майборода, які багато років співробітничають з родиною Микитася та головою ради директорів держкомпанії «Укрбуд» Юрієм Пелихом.


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