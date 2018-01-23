7 украинских продуктов попали в номинацию ежегодной премии Product Hunt
22 января платформа Product Hunt объявила номинантов своей ежегодной премии
Среди номинантов следующие проекты:
- Клавиатура Grammarly Keyboard for iOS компании Grammarly — в номинации Mobile App of the Year (Мобильное приложение года).
- Бот PatentBot, который разработали компании Prima Veritas, Juscutum и lexnet.io, — в номинации Bot of the Year (Бот года).
- Инструмент Flawless App одноименного стартапа и редактор Crello компании Depostitphotos — в номинации Design Tool of the Year (Дизайнерский инструмент года).
- Сервис Setapp от компании MacPaw — в номинации Consumer Product of the Year (Потребительский продукт года).
- Гарнитура Hushme одноименного стартапа и устройство Petcube Bites, разработанное компанией Petcube — в номинации WTF Product of the Year (Самый странный продукт года).
Product Hunt отмечает не только проекты, но и людей. В этом году среди украинцев в номинацию Maker of the Year (Создатель года) попала соосновательница Flawless App Лиза Дзюба и основательница Adioma Анна Виталь. В номинацию Community Member of the Year также попала украинка Дарина Куля, основательница компании Vidyard.
Среди других продуктов и проектов, которые попали в список номинантов: iPhone X, Echo Show от Amazon, криптобиржа Coinbase, блокчейн-технология Ripple, две компании Илона Маска — The Boring Company и Neuralink — и другие.
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Финансы
23.01.2018 07:40