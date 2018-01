7 украинских продуктов попали в номинацию ежегодной премии Product Hunt

22 января платформа Product Hunt объявила номинантов своей ежегодной премии Golden Kitty Awards . В этот список вошли семь украинских компаний. , пишут AIN.UA

Среди номинантов следующие проекты:

Клавиатура Grammarly Keyboard for iOS компании Grammarly — в номинации Mobile App of the Year (Мобильное приложение года).

Бот PatentBot, который разработали компании Prima Veritas, Juscutum и lexnet.io, — в номинации Bot of the Year (Бот года).

Инструмент Flawless App одноименного стартапа и редактор Crello компании Depostitphotos — в номинации Design Tool of the Year (Дизайнерский инструмент года).

Сервис Setapp от компании MacPaw — в номинации Consumer Product of the Year (Потребительский продукт года).

Гарнитура Hushme одноименного стартапа и устройство Petcube Bites, разработанное компанией Petcube — в номинации WTF Product of the Year (Самый странный продукт года).

Product Hunt отмечает не только проекты, но и людей. В этом году среди украинцев в номинацию Maker of the Year (Создатель года) попала соосновательница Flawless App Лиза Дзюба и основательница Adioma Анна Виталь. В номинацию Community Member of the Year также попала украинка Дарина Куля, основательница компании Vidyard.

Среди других продуктов и проектов, которые попали в список номинантов: iPhone X, Echo Show от Amazon, криптобиржа Coinbase, блокчейн-технология Ripple, две компании Илона Маска — The Boring Company и Neuralink — и другие.