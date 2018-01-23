"Нафтогаз" призвал Кабмин отменить спецобязательства по поставке газа населению

Группа недополучила 110 млрд гривен за два года их действия.

Фото: UA Energy

"Нафтогаз Украины" и его "дочка" "Укргаздобыча" потребовали отменить спецобязательства по продаже газа населению по фиксированной цене 6879 гривен/тыс. куб. м (4942 гривен/тыс. куб. м без транспортировки и НДС) и компенсировать расходы, связанные с их выполнением.

Об этом сообщила пресс-служба "Нафтогаза".

Утверждается, что с октября 2015 года, когда эти специальные обязательства были введены, группа "Нафтогаза" поставила контрагентам 40,7 млрд кубометров газа и обошлось ей в 110 млрд гривен в виде убытков и упущенной прибыли. При этом компания подчеркнула, что не весь газ, который контрагенты получают на льготных условиях, идет на обеспечение нужд населения. В качестве примера "Нафтогаз" приводит схему хищения газа на ТЭЦ во Львовской области, которые принадлежат братьям Дубневичам.

"Текущая система приводит к многомиллиардным потерям государства. Она должна быть срочно отменена и заменена прозрачными рыночными условиями. В Украине есть достаточные объемы газа и достаточно поставщиков газа. Мы неоднократно предлагали правительству внедрить механизм рыночного ценообразования и свободной конкуренции за каждого потребителя, а доходы от этого рынка направлять на увеличение добычи и энергомодернизации. Без завершения реформы рынка газа амбициозные планы по увеличению добычи, отказу от импорта газа, снижению цен на газ для населения, реализации масштабных мер по энергоэффективности - все это будет обречено остаться на бумаге", - заявил глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.

Напомним, что потенциально в законе "О рынке природного газа" заложены основы для появления нескольких предложений на рынке поставки газа населению. Но реализации такой возможности на практике препятствует ряд обстоятельств. Одно из них - так называемые специальные обязательства. Компании, имеющие спецобязательства по поставке газа населению, прописаны в постановлении правительства. Это сбытовые предприятия облгазов, которым "Нафтогаз" обязан предоставлять газ для нужд населения в неограниченном количестве по соответствующим заявкам. Только эти компании могут продавать газ абонентам конкретного облгаза.

В законе спецобязательства указаны как исключительная мера.