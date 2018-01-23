Еврогруппа выделила Греции €6,7 млрд

Кредиторы довольны прогрессом, которого достигла страна.

Еврогруппа выделила Греции €6,7 млрд

Министры финансов стран еврозоны в понедельник, 22 января, одобрили выделение очередного пакета финансовой помощи Греции размером в 6,7 миллиарда евро.

Большая часть денег будет переведена Афинам в феврале, выплата одного миллиарда последует в апреле, сообщается на сайте Европейской комиссии.

Кредиторы довольны прогрессом, которого достигла Греция, и не ожидают никаких неприятных неожиданностей до окончания срока действия третьего пакета помощи, намеченного на август, передает DW.

По словам нового главы еврогруппы Марио Сентено, Греция выполнила "почти все" реформы, на которых настаивали кредиторы. А еврокомиссар по экономическим и финансовым вопросам Пьер Московиси отметил, что Греция сделала 95 из 110 требуемых шагов, и "практически каждую минуту это число увеличивается".

С 2010 года Греция получает финансовую помощь от структур Евросоюза и Международного валютного фонда (МВФ). Третий пакет финансовой помощи в размере 86 млрд евро был согласован в 2015 году. Около 3,3 миллиарда евро из следующего транша будут потрачены Афинами на обслуживание кредитов. Часть остальных пойдет на создание резервного запаса для периода после окончания выплат третьего пакета.


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