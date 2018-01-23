Банкир Курченко получил условный срок по делу на 1,4 миллиарда
Преступник возместит государству 5 тыс. грн.
Бывший заместитель директора департамента инвестиционной деятельности Брокбизнесбанка Юрий Виноград приговорен к пяти годам лишения свободы условно, свидетельствует приговор Подольского райсуда Киева от 9 января, который обнаружило в реестре судебных решений издание "Наші гроші".
Суд утвердил соглашение Винограда с заместителем генпрокурора Юрием Столярчуком о признании вины. Виноград признал себя виновным в участии в преступной организации экс-президента Виктора Януковича, а именно в отдельном структурном подразделении Сергея Курченко, завладении чужим имуществом и сокрытии важных документов. Виноград принял непосредственное участие в незаконном выводе 1,44 млрд грн из Брокбизнесбанка в январе 2014 года путем выдачи кредитов фиктивным фирмам, подконтрольным Курченко.
Виноград проработал в должности с 20 января по 27 февраля 2014 года и выполнял роль так называемого "фунта" - человека, от которого нужна лишь подпись.
Кроме того, он поспособствовал исчезновению документов о деятельности Брокбизнесбанка - оригиналов протоколов заседаний, оригиналов договоров купли-продажи ценных бумаг, хозяйственных договоров и других. Эти документы, которые Виноград вынес из банка, найти не удалось.
В соответствии с заключенным со Столярчуком соглашением, Виноград возместил государству 5 тыс. грн и получил пять лет условно. Это наказание - мягче низшего предела по инкриминируемым Винограду преступлениям, отмечает издание.
В приговоре указано, что Виноград предоставил показания, изобличающие членов преступной организации и имеющие доказательственное значение для установления обстоятельств по выводу 1,44 млрд грн из Брокбизнесбанка и других преступлений, совершенных преступной организацией Януковича-Курченко.
Напомним, в августе 2013 года Курченко купил Брокбизнесбанк. 28 февраля 2014 банк был отнесен к категории неплатежеспособных и позже ликвидирован.
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