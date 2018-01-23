Банкир Курченко получил условный срок по делу на 1,4 миллиарда

Преступник возместит государству 5 тыс. грн.

Банкир Курченко получил условный срок по делу на 1,4 миллиарда
Фото: www.ukrbankinfo.com

Бывший заместитель директора департамента инвестиционной деятельности Брокбизнесбанка Юрий Виноград приговорен к пяти годам лишения свободы условно, свидетельствует приговор Подольского райсуда Киева от 9 января, который обнаружило в реестре судебных решений издание "Наші гроші".

Суд утвердил соглашение Винограда с заместителем генпрокурора Юрием Столярчуком о признании вины. Виноград признал себя виновным в участии в преступной организации экс-президента Виктора Януковича, а именно в отдельном структурном подразделении Сергея Курченко, завладении чужим имуществом и сокрытии важных документов. Виноград принял непосредственное участие в незаконном выводе 1,44 млрд грн из Брокбизнесбанка в январе 2014 года путем выдачи кредитов фиктивным фирмам, подконтрольным Курченко.

Виноград проработал в должности с 20 января по 27 февраля 2014 года и выполнял роль так называемого "фунта" - человека, от которого нужна лишь подпись.

Кроме того, он поспособствовал исчезновению документов о деятельности Брокбизнесбанка - оригиналов протоколов заседаний, оригиналов договоров купли-продажи ценных бумаг, хозяйственных договоров и других. Эти документы, которые Виноград вынес из банка, найти не удалось.

В соответствии с заключенным со Столярчуком соглашением, Виноград возместил государству 5 тыс. грн и получил пять лет условно. Это наказание - мягче низшего предела по инкриминируемым Винограду преступлениям, отмечает издание.

В приговоре указано, что Виноград предоставил показания, изобличающие членов преступной организации и имеющие доказательственное значение для установления обстоятельств по выводу 1,44 млрд грн из Брокбизнесбанка и других преступлений, совершенных преступной организацией Януковича-Курченко.

Напомним, в августе 2013 года Курченко купил Брокбизнесбанк. 28 февраля 2014 банк был отнесен к категории неплатежеспособных и позже ликвидирован.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Крым поставили генераторы немецкой МАNВ Крым поставили генераторы немецкой МАN
НАБУ затримало посіпак Дубневичів у справі про привласнення газу на 1,4 мільярда
Киевсовет согласовал передачу части земли киностудии Довженко компании, связанной с "Роснефтью"Киевсовет согласовал передачу части земли киностудии Довженко компании, связанной с "Роснефтью"
В Украине запустился криптофонд Vanhealthing для биотек- и блокчейн-проектов
Apple заявляет, что заплатит налог в размере 38 миллиардов долларов, чтобы вернуть иностранные деньги в СШАApple заявляет, что заплатит налог в размере 38 миллиардов долларов, чтобы вернуть иностранные деньги в США
Блок рекламы


Похожие новости
ICO Telegram получило заявок на $3,8 млрд. Планировали привлечь $850 млн
Приватбанк по решению апелляционного суда вернет семье Суркисов 1,1 миллиарда гривенПриватбанк по решению апелляционного суда вернет семье Суркисов 1,1 миллиарда гривен
Суд отказался передать медиахолдинг Курченко Нацагентству по возврату активовСуд отказался передать медиахолдинг Курченко Нацагентству по возврату активов
Запасы газа в украинских ПХГ уменьшились до 13,45 миллиарда кубометровЗапасы газа в украинских ПХГ уменьшились до 13,45 миллиарда кубометров
Украина в 2017 году экспортировала в Европу товаров на 15,9 миллиарда долларовУкраина в 2017 году экспортировала в Европу товаров на 15,9 миллиарда долларов
Внешний долг РФ достиг почти 530 миллиарда долларовВнешний долг РФ достиг почти 530 миллиарда долларов
«Газпром» получил разрешение на строительство второй ветки «Турецкого потока»«Газпром» получил разрешение на строительство второй ветки «Турецкого потока»
Нацбанк рефинансирует «Приватбанк» на 2,3 миллиарда гривенНацбанк рефинансирует «Приватбанк» на 2,3 миллиарда гривен
Bloomberg: Хакеры украли криптовалют на 1,2 миллиарда долларовBloomberg: Хакеры украли криптовалют на 1,2 миллиарда долларов
Десять украинских стартапов в области климатических технологий получили гранты от ЕБРР на 400 000 евро
Последние новости
Подгружаем последние новости