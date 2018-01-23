Всех ФОПов не будут заставлять обзаводиться терминалами
Минэкономразвития обяжет продавцов и поставщиков услуг предоставлять клиентам возможность безналичного расчета, но не потребует обязательной установки платежных терминалов.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.
«Постановление обязывает продавцов и поставщиков услуг предоставить клиентам возможность оплатить товар или услугу безналично: либо с использованием электронных платежных средств и платежных устройств, или через электронные платежные сервисы», – сказано в сообщении.
В министерстве напоминают, что такая норма предусмотрена законом «О платежных системах и переводе средств в Украине».
«Это не обязывает всех предпринимателей в обязательном порядке устанавливать платежные терминалы. Предприниматели могут организовать расчеты с помощью платежных сервисов, которые не требуют наличия физического платежного устройства», — заявили в МЭРТ.
«Например, оплату можно будет осуществлять через интернет-банкинг, платежные сервисы онлайн, с использованием mVisa, QR-кода, через перевод с карты на карту и тому подобное», – отмечают в Минэкономразвития.
В то же время, согласно сообщению, это постановление упрощает использование обычных платежных терминалов: предприниматели не будут обязаны их покупать, но получат возможность арендовать такие устройства, или даже получить их бесплатно на условиях банков-эквайеров.
«Кроме того, несколько предпринимателей могут использовать один терминал, ведь технологическая возможность осуществления зачислений на различные счета через одно устройство уже давно реализована производителями и банками», – отмечается в сообщении.
Кроме того, введение обязанности осуществления безналичных расчетов не ограничивает предпринимателей в использовании наличных в пределах действующих правил.
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