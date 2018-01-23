В МВФ сделали прогноз о ценах на нефть в 2018 году
В Международном валютном фонде прогнозируют повышение средних цен на нефть в 2018 году на 11,7%, по сравнению с 2017 годом, а также падения цены на 4,3% в 2019 году.
Об этом свидетельствуют данные обновленного прогнозно-аналитического доклада фонда о перспективах мировой экономики, передает
Как отметили эксперты Фонда, улучшение перспектив глобального роста, погодные явления в США, расширение соглашения ОПЕК + об ограничении добычи нефти, а также геополитическая напряженность на Ближнем Востоке поддерживали цены на нефть. К середине декабря 2017 года они повысились примерно на 20% с августа 2017 года и превысили 60 долл. за баррель. При этом в начале января 2018 года наблюдалось небольшое дополнительное повышение.
На основании данных по фьючерсным рынкам по состоянию на 11 декабря прошлого года, эксперты МВФ оценивают средний уровень цен на нефть в текущем году в 59,9 долл. за баррель, а в 2019 году — в 56,4 долл. За баррель. Средняя цена в 2017 году была на уровне 52,7 долл. за баррель.
Как уточнили в МВФ, имеется ввиду простое среднее арифметическое цен на нефть сортов Brent, Dubai и западно-техасской нефти WTI.
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