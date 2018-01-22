Глава Aeroscraft заявил о создании американо-украинского инвестфонда для продвижения совместных оборонных проектов

"Новые вызовы требуют новых подходов".

Глава Aeroscraft заявил о создании американо-украинского инвестфонда для продвижения совместных оборонных проектов
Фото: ukroboronprom.com.ua

Глава американской Worldwide Aeros Corporation (Aeroscraft), ведущего разработчика и поставщика дирижаблей в интересах военных заказчиков США, Игорь Пастернак инициирует создание совместного американо-украинского инвестиционного фонда для продвижения совместных разработок в оборонном и авиакосмическом секторе, передает Интерфакс-Украина.

"Новые вызовы требуют новых подходов. Мы создаем американо-украинский промышленный инвестиционный фонд. Приоритетное направление деятельности - совместные проекты и разработки в оборонном комплексе и авиакосмической отрасли", - сообщил Пастернак в Facebook.

Глава Aeroscraft уточнил, что в работе совместной структуры примет участие глава госконцерна "Укроборонпром" Роман Романов.

"Учитывая крайнюю заинтересованность американского бизнеса и инвесторов, а также четырехлетний, сложный, но успешный опыт украинских партнеров в реальных боевых условиях, этот проект обещает быть амбициозным и успешным", - резюмировал Пастернак.

Американская Aeroscraft - один из партнеров "Укроборонпрома" в проекте создания новой оптико-электронной системы мониторинга украинской госграницы. Планы сотрудничества по проекту закреплены меморандумом, подписанным партнерами с Госпогранслужбой Украины в январе 2016 года в Киеве.

Украина рассчитывает на активизацию ВТС с США в условиях гибридной войны с учетом готовящегося перехода украинской оборонной промышленности на стандарты НАТО.

Одобренный в ноябре 2017 года Сенатом США проект закона о "Бюджете США на 2018 год на потребности национальной обороны", предусматривает возможность предоставления Украине $350 млн военной помощи, включая поставки летального оборонного вооружения. По данным украинской стороны, согласованное на сегодняшний день Киевом и Вашингтоном наполнение военной помощи Украине от правительства США в 2018 году, включает, в том числе, поставки высокоточного американского противотанкового вооружения.

C 2014 года объем военной помощи США Украине, по данным американской стороны, оценивается в более $600 млн. Предоставленная военная помощь включала, в том числе, внедорожники HMMWV, контрбатарейные радары AN/TPQ-36/49, малые разведывательные БПЛА RQ-11B Raven, средства защищенной связи.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Крым поставили генераторы немецкой МАNВ Крым поставили генераторы немецкой МАN
НАБУ затримало посіпак Дубневичів у справі про привласнення газу на 1,4 мільярда
Киевсовет согласовал передачу части земли киностудии Довженко компании, связанной с "Роснефтью"Киевсовет согласовал передачу части земли киностудии Довженко компании, связанной с "Роснефтью"
В Украине запустился криптофонд Vanhealthing для биотек- и блокчейн-проектов
Apple заявляет, что заплатит налог в размере 38 миллиардов долларов, чтобы вернуть иностранные деньги в СШАApple заявляет, что заплатит налог в размере 38 миллиардов долларов, чтобы вернуть иностранные деньги в США
Блок рекламы


Похожие новости
В Украине запустился криптофонд Vanhealthing для биотек- и блокчейн-проектов
В ЦБ КНР заявили о необходимости запретить централизованную торговлю электронной валютойВ ЦБ КНР заявили о необходимости запретить централизованную торговлю электронной валютой
УН: новый глава Приватбанка - чех Петр КрумханзльУН: новый глава Приватбанка - чех Петр Крумханзль
Глава ГПЗКУ уволился после четырех месяцев на должностиГлава ГПЗКУ уволился после четырех месяцев на должности
Минфин фюрера РФ заявил о полном исчерпании и ликвидации Резервного фондаМинфин фюрера РФ заявил о полном исчерпании и ликвидации Резервного фонда
Глава китайского бюро "Би-би-си" уволилась из-за разницы в зарплатах с мужчинамиГлава китайского бюро "Би-би-си" уволилась из-за разницы в зарплатах с мужчинами
Глава Intel знал об уязвимости в процессорах, когда продал все акции компанииГлава Intel знал об уязвимости в процессорах, когда продал все акции компании
В Минэнерго заявили об увеличении производства электроэнергии в странеВ Минэнерго заявили об увеличении производства электроэнергии в стране
Кабмин решил создать Госреестр инвестиционных проектовКабмин решил создать Госреестр инвестиционных проектов
Глава «Нафтогаза» заговорил о прямых закупках роSSийского газаГлава «Нафтогаза» заговорил о прямых закупках роSSийского газа
Последние новости
Подгружаем последние новости