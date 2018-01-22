Глава Aeroscraft заявил о создании американо-украинского инвестфонда для продвижения совместных оборонных проектов

"Новые вызовы требуют новых подходов".

Фото: ukroboronprom.com.ua

Глава американской Worldwide Aeros Corporation (Aeroscraft), ведущего разработчика и поставщика дирижаблей в интересах военных заказчиков США , Игорь Пастернак инициирует создание совместного американо-украинского инвестиционного фонда для продвижения совместных разработок в оборонном и авиакосмическом секторе, передает Интерфакс-Украина.

"Новые вызовы требуют новых подходов. Мы создаем американо-украинский промышленный инвестиционный фонд. Приоритетное направление деятельности - совместные проекты и разработки в оборонном комплексе и авиакосмической отрасли", - сообщил Пастернак в Facebook.

Глава Aeroscraft уточнил, что в работе совместной структуры примет участие глава госконцерна "Укроборонпром" Роман Романов.

"Учитывая крайнюю заинтересованность американского бизнеса и инвесторов, а также четырехлетний, сложный, но успешный опыт украинских партнеров в реальных боевых условиях, этот проект обещает быть амбициозным и успешным", - резюмировал Пастернак.

Американская Aeroscraft - один из партнеров "Укроборонпрома" в проекте создания новой оптико-электронной системы мониторинга украинской госграницы. Планы сотрудничества по проекту закреплены меморандумом, подписанным партнерами с Госпогранслужбой Украины в январе 2016 года в Киеве .

Украина рассчитывает на активизацию ВТС с США в условиях гибридной войны с учетом готовящегося перехода украинской оборонной промышленности на стандарты НАТО.

Одобренный в ноябре 2017 года Сенатом США проект закона о "Бюджете США на 2018 год на потребности национальной обороны", предусматривает возможность предоставления Украине $350 млн военной помощи, включая поставки летального оборонного вооружения. По данным украинской стороны, согласованное на сегодняшний день Киевом и Вашингтоном наполнение военной помощи Украине от правительства США в 2018 году, включает, в том числе, поставки высокоточного американского противотанкового вооружения.