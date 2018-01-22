Глава Aeroscraft заявил о создании американо-украинского инвестфонда для продвижения совместных оборонных проектов
"Новые вызовы требуют новых подходов".
Глава американской Worldwide Aeros Corporation (Aeroscraft), ведущего разработчика и поставщика дирижаблей в интересах военных заказчиков США, Игорь Пастернак инициирует создание совместного американо-украинского инвестиционного фонда для продвижения совместных
"Новые вызовы требуют новых подходов. Мы создаем американо-украинский промышленный инвестиционный фонд. Приоритетное направление деятельности - совместные проекты и разработки в оборонном комплексе и авиакосмической отрасли", - сообщил Пастернак в Facebook.
Глава Aeroscraft уточнил, что в работе совместной структуры примет участие глава госконцерна "Укроборонпром" Роман Романов.
"Учитывая крайнюю заинтересованность американского бизнеса и инвесторов, а также четырехлетний, сложный, но успешный опыт украинских партнеров в реальных боевых условиях, этот проект обещает быть амбициозным и успешным", - резюмировал Пастернак.
Американская Aeroscraft - один из партнеров "Укроборонпрома" в проекте создания новой оптико-электронной системы мониторинга украинской госграницы. Планы сотрудничества по проекту закреплены меморандумом, подписанным партнерами с Госпогранслужбой Украины в январе 2016 года в Киеве.
Украина рассчитывает на активизацию ВТС с США в условиях гибридной войны с учетом готовящегося перехода украинской оборонной промышленности на стандарты НАТО.
Одобренный в ноябре 2017 года Сенатом США проект закона о "Бюджете США на 2018 год на потребности национальной обороны", предусматривает возможность предоставления Украине $350 млн военной помощи, включая поставки летального оборонного вооружения. По данным украинской стороны, согласованное на сегодняшний день Киевом и Вашингтоном наполнение военной помощи Украине от правительства США в 2018 году, включает, в том числе, поставки высокоточного американского противотанкового вооружения.
C 2014 года объем военной помощи США Украине, по данным американской стороны, оценивается в более $600 млн. Предоставленная военная помощь включала, в том числе, внедорожники HMMWV, контрбатарейные радары AN/TPQ-36/49, малые разведывательные БПЛА RQ-11B Raven, средства защищенной связи.
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