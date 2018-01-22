Николаевские "закладчики" открыли криптоферму на деньги от наркотиков
У них нашли крупную сумму наличных денег и наркотики на 100 тысяч гривен.
Полиция Николаевской области 21 января задержали группу наркоторговцев, которые распространяли запрещенные вещества методом "закладок". Об этом сообщается на сайте Нацполиции.
Правоохранители провели одновременно больше 30 одновременных обысков в Киеве и Николаеве, в ходе которых нашли большое количество доказательств, в том числе: банковские карты для расчетов с покупателями, мобильные телефоны и сим-карты, черновые записи, огнестрельное и травматическое оружие, боевую гранату РГД-5, охотничье ружье.
Также нашли технику для майнинга криптовалют стоимостью 5 млн гривен, которые были получены преступным путем. Установлено, что значительное количество доходов от преступной деятельности члены группировки хранили в биткойнах
Изъяты более 400 тысяч гривен наличными, 25 тысяч долларов и 8 тысяч евро, наркотики на сумму 100 тысяч гривен. Наложен арест на семь элитных автомобилей.
Сейчас по указанному уголовному производству продолжаются следственные действия. Все изъятое направили на проведение экспертиз. Четверо жителей Николаева в возрасте от 24-х до 25-ти лет задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. С местной прокуратурой согласовано сообщение задержанным о подозрении в совершении преступления и уже подготовлены ходатайства об избрании для мужчин меры пресечения в виде содержания под стражей.
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22.01.2018 17:23