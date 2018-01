ICO Telegram получило заявок на $3,8 млрд. Планировали привлечь $850 млн

Telegram завершил прием заявок на участие в предварительном этапе ICO. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на анонимного сотрудника венчурного фонда. Мессенджер, который собирается выпустить криптовалюту Gram, планировал для начала собрать $850 млн, однако предложений поступило на вчетверо большую сумму — инвесторы заявляют о готовности вложить в проект до $3,8 млрд, пишут AIN.UA .

При этом ранее сообщалось о жестких правилах отбора: минимальная сумма инвестиций составляет не менее $20 млн (для якорных инвесторов — $50 млн), а Павел Дуров активно отказывает предпринимателям, желающим вложиться. Кроме того, ажиотажный спрос сформировал вторичный рынок, на котором перекупают право на выкуп определенной части токенов — наценка составляет от 20% до 40%. Возможно, стоимость еще успеет подняться, поскольку время на исходе — платежи для подтверждения участия в ICO должны провести до 1 февраля. Сам Дуров уже упомянул у себя в Twitter предложения о покупке Gram и просил сообщать о подобных случаях «мошенничества»:

If you see or receive offers to "buy Grams", let us know at https://t.co/ctdTBQCRNc