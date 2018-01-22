В Париже вводят электронные церковные пожертвования
В среднем в Париже прихожане жертвуют €98 в год.
В Париже в церкви Сен-Франсуа де Молитор стало возможным оказать пожертвование в церкви не монетами или купюрами, а бесконтактной банковской карточкой.
Как сообщает Francetvinfo, система была впервые протестирована во время воскресной службы 21 января.
"Сначала следует нажать и выбрать сумму, а потом поднести карточку. Срабатывает очень быстро", - рассказал о нововведении один из прихожанин церкви.
Как сообщили в Парижской епархии, в среднем в Париже прихожане жертвуют €98 в год и заверили, что цель этой инновации заключается не в том, чтобы верующие заплатили больше, а адаптировать церковь к современной жизни. "Наша цель - получить новый толчок к развитию", - сказал Кристоф Руссело, ответственный за развитие финансовых ресурсов в Парижской епархии.
Также в епархии сообщают, что пожертвования составляют 79% ее ресурсов; 14% из них - это именно пожертвования во время богослужений.
В случае успешности эксперимента, систему введут в еще 120 парижских приходах.
Как сообщалось накануне, из-за разгрома храма в Симферополе роSSийскими силовиками УПЦ КП обратилась в Европейский суд.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Финансы
22.01.2018 12:46