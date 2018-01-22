В Париже вводят электронные церковные пожертвования

В среднем в Париже прихожане жертвуют €98 в год.

Отель Ritz Carlton в Париже Фото: http://www.binetti.ru

В Париже в церкви Сен-Франсуа де Молитор стало возможным оказать пожертвование в церкви не монетами или купюрами, а бесконтактной банковской карточкой.

Как сообщает Francetvinfo, система была впервые протестирована во время воскресной службы 21 января.

"Сначала следует нажать и выбрать сумму, а потом поднести карточку. Срабатывает очень быстро", - рассказал о нововведении один из прихожанин церкви.

Как сообщили в Парижской епархии, в среднем в Париже прихожане жертвуют €98 в год и заверили, что цель этой инновации заключается не в том, чтобы верующие заплатили больше, а адаптировать церковь к современной жизни. "Наша цель - получить новый толчок к развитию", - сказал Кристоф Руссело, ответственный за развитие финансовых ресурсов в Парижской епархии.

Также в епархии сообщают, что пожертвования составляют 79% ее ресурсов; 14% из них - это именно пожертвования во время богослужений.

В случае успешности эксперимента, систему введут в еще 120 парижских приходах.

Как сообщалось накануне, из-за разгрома храма в Симферополе роSSийскими силовиками УПЦ КП обратилась в Европейский суд.