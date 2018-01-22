Наличный курс доллара остался на прежнем уровне - 28,65-28,90 гривны

Наличный курс доллара остался на прежнем уровне - 28,65-28,90 гривны

Средний курс доллара в банках в понедельник, 22 января, составляет 28,65-28,90 грн.

Об этом сообщает «112 Украина».

По сравнению с предыдущим рабочим днем, доллар и в покупке, и в продаже остался на прежнем уровне.

Евровалюта в покупке подорожала на 2 коп., а в продаже осталась на прежнем уровне - 34,85-35,50 грн.

РоSSийский рубль в покупке незначительно подорожал, а в продаже остался неизменным и составил 0,480-0,510 грн.




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