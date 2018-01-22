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2018-01-22
Наличный курс доллара остался на прежнем уровне - 28,65-28,90 гривны
Средний курс доллара в банках в понедельник, 22 января, составляет 28,65-28,90 грн.
Об этом сообщает «
По сравнению с предыдущим рабочим днем, доллар и в покупке, и в продаже остался на прежнем уровне.
Евровалюта в покупке подорожала на 2 коп., а в продаже осталась на прежнем уровне - 34,85-35,50 грн.
РоSSийский рубль в покупке незначительно подорожал, а в продаже остался неизменным и составил 0,480-0,510 грн.
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