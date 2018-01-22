Украинец попал в топ-30 лучших IT-предпринимателей Европы по версии Forbes

Каждый год Forbes публикует Forbes 30 Under 30 — два рейтинга лучших предпринимателей в США и Европе. В начале этого года в рейтинг предпринимателей из технологических бизнесов в Европе попал 29-летний Денис Жаданов, вице-президент компании Readdle. Среди победителей рейтинга — сотрудники Google Deep Mind, IBM и других известнейших компаний. , пишут AIN.UA

«Начинаясь с арендованной квартиры в Украине и нулевых инвестиций, Readdle выстроила мощную экосистему приложений для продуктивности, среди них Spark, Documents, Scanner Pro… Приложения Readdle являются лидерами в своих категориях, у них более 75 млн закачек и титул «Приложение года» у PDF Expert на Mac от Apple…», — так составители рейтинга обосновывают свой выбор.

Издание составляет список а 30 Under 30 каждый год, в него входят ведущие молодые инноваторы и лидеры в возрасте до 30 лет. Лидеров для американской версии рейтинга выбирают в 20 категориях (к примеру, «Пользовательские технологии», «Искусство», «Наука», «Образование», «Маркетинг и реклама» и т.д.) по 30 человек в каждой. Для европейской версии категорий немного меньше. Каждый год составители рейтинга рассматривают тысячи номинантов — сотрудников стартапов, корпораций, представителей венчурного капитала и кибербезопасности. Этот список сокращают до десятков имен, из которых затем выбирают 30 лучших для каждой категории.