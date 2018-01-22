Приватбанк по решению апелляционного суда вернет семье Суркисов 1,1 миллиарда гривен

Киевский апелляционный административный суд отказал Приватбанку в просьбе не списывать 1,1 млрд. грн. с арестованных счетов в банках по иску семьи Суркисов.

Об этом свидетельствуют материалы суда, передают « Украинские новости ».

Напомним, что 18 декабря 2016 года Кабинет министров принял решение о вхождении государства в капитал Приватбанка.

Согласно данному решению, государство в лице Министерства финансов стало владельцем 100% акций, а Приватбанк был докапитализирован на сумму 116,8 млрд. грн.

3 июля 2017 года Министерство финансов Украины решило докапитализировать Приватбанк еще на 38,6 млрд. грн.

В рамках национализации банка его обязательства перед связанными лицами подлежали процедуре bail-in и были обменены на акции дополнительной эмиссии банка.

17 мая Окружной административный суд Киева признал незаконным и отменил решение комиссии НБУ о признании связанными с Приватбанком лицами семью Суркисов, а также отменил приказы временного администратора Приватбанка, которые касались счетов физлиц.

Также суд Киева решил взыскать с Приватбанка в пользу А-банка, принадлежащего братьям Суркисам, списанные при национализации 364 млн. грн.

Игорь Суркис и его брат Григорий Суркис, а также связанные с ними лица подали 42 иска против Национального банка Украины.

При этом в начале ноября Киевский апелляционный административный суд обязал Приватбанк вернуть семье Суркисов 1 млрд. грн., $266,2 тыс. и €7,8 тыс.

НБУ подал кассационную жалобу в Высший административный суд Украины и обратился в суд с просьбой остановить исполнения решения до решения спора в кассационной инстанции.

Позже Исполнительная служба открыла производства о взыскании с Приватбанка средств в пользу Суркисов.

11 декабря в Приватбанке заявили о возможном привлечении государственных денег для выплаты Суркисам.

Позже в НБУ подтвердили возможность рефинансирования Приватбанка при исполнении судебных решений по отмене bail-in.

20 декабря Приватбанк не смог заблокировать в Высшем административном суде взыскание 1 млрд. грн. в пользу семьи Суркисов.