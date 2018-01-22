Фірми з однією довіреністю розіграли півмільйона на маргарині для комунальників Маріуполя
КП «Питание» Маріупольської міськради 18 січня за результатами відкритих торгів замовило ТОВ «Укрпродукт» харчових жирів на 487 тис. грн. Про це повідомляється в системі «
Замовлено 4800 кг маргарину жирністю 40% за ціною 42 грн/кг, 2000 кг маргарину жирністю не нижче 72% по 60 грн/кг, а також 2400 кг спреду 72% жирності за 69 грн/кг. Різниця між затвердженою сторонами та середньоринковою ціною на маргарин становить кілька гривень, наприклад, маргарин «Щедро» жирністю 72% можна
Участь у закупівлі взяли дві фірми – ТОВ «Укрпродукт» та ТОВ ВФ «Корнер-Пак». На розгляд замовнику компанії подали гарантію одного банку – ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» (вул. Мельникова, 83-Д у Києві), а також банківську довіреність з одним вихідним номером.
Маріупольське ТОВ «Укрпродукт» зі статутним фондом 9 тис. грн. сьогодні зареєстроване у рівних долях на Аллу Логачову та Марину Афанасенко. Остання – сестра Олени Печерських, одноосібної власниці ТОВ «Продинфо», яке спеціалізується на оптовій торгівлі та є частим постачальником продуктів для бюджетників області. «Наші гроші» фіксували тендери, на які ця фірма приходила з пов’язаними особами.
Раніше власниками «Укрпродукту» були донеччани Леонід Юдіцький та Юрій Карталов. Вони сьогодні співволодіють ТОВ «Седон», керівником якого виступає згадувана Алла Логачова.
Одноосібною власницею ТОВ ВФ «Корнер-Пак» є Людмила Пальчик, сьогодні прописана у Києві. Раніше підприємство було зареєстроване також на її дітей Вікторію Соловйову та Євгенія Пальчика, а саме підприємство до кінця 2017 року юридично знаходилось у Покровську Донецької області. Сьогодні ж прописане у столичній квартирі, де зареєстрована і сама Людмила Пальчик. Статутний фонд фірми становить 24 тис. грн.
За даними «Прозорро», протягом липня 2016 – середини січня 2018 року ТОВ «Укрпродукт» та ТОВ ВФ «Корнер-ПАК» конкурували у 123 тендерах зі 142, учасником яких був «Укрпродукт».
Протягом 2017 року «Укрпродукт» отримало держзамовлень на понад 71 млн грн.
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Финансы
22.01.2018 12:26