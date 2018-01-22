Amazon открывает магазин без кассиров для всех желающих после года тестирования

После года тестирования Amazon сегодня откроет свой магазин без касс Amazon Go. Об этом сообщает Reuters. , пишут AIN.UA

Фото здесь и далее: The New York Times

Главная особенность Amazon Go заключается в том, что в нем нет касс и, соответственно, кассиров. Для входа в магазин посетителям нужно просканировать экран с запущенным одноименным приложением. Далее они могут совершать покупки как в обычном супермаркете, набирая товар себе в корзину. Камеры, расположенные по всей территории Amazon Go, определят, какой конкретно продукт взял с полки посетитель. На выходе сумма, на которую набрал товаров клиент, автоматически спишется с его карты, привязанной к приложению.

Amazon Go находится в офисе компании в Сиэтле. Его площадь составляет 167 квадратных метров. Тестирование магазина началось еще в конце 2016 года. Как рассказали источники Reuters, тесты сопровождались некоторыми трудностями. Так, камеры некорректно определяли людей с одинаковым телосложением. Проблемы также возникали из-за детей, которые переставляли продукты не на свои места.

В Amazon не уточнили, планируют ли открывать новые подобные магазины в ближайшее время. Впрочем, представители компании отметили, что не собираются оснащать технологией магазины Whole Foods.