«Укренерго» без тендеру купило у Григоришина трансфоматори на третину мільярда, бо в Євросоюзі не можуть зробити швидко

ДП «НЕК «Укренерго» 16 січня уклало угоду з ПАТ «Запоріжтрансформатор» про поставку трансформаторів на 330,81 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Для ПС-750 кВ «Дніпровська» замовили з поставкою до липня і п’ятирічною гарантією:

  • три автотрансформатори АОДЦТН-333000/750/330/15,75 кВ (АТ-1 ф.А, ф.В, ф.С) по 71,91 млн грн./шт.
  • три трансформатори ОДЦТНП-92000/110 кВ (1ТПР ф.А, ф.В, ф.С) по 26,26 млн грн./шт.
  • систему моніторингу автотрансформаторів за 18,53 млн грн.
  • систему моніторингу трансформаторів за 15,71 млн грн.
  • шефмонтаж трьох автотрансформаторів по 300 тис грн./шт.
  • шефмонтаж трьох трансформаторів по 240 тис грн./шт.
  • шефмонтаж двох систем моніторингу автотрансформаторів та трансформаторів по 211 тис грн./шт.

Питома вартість трансформаторів складає відповідно $7,5 тис і $10,0 тис за один МегаВольтАмпер потужності, що відповідає ринковим цінам.

У листопаді 2017 року на іншому тендері «Укренерго» щодо технічного переоснащення такий автотрансформатор коштував принаймні в півтора рази дорожче – $12,1 тис за МВА. Тоді підрядником була обрана Корпорація «Союз».

А в листопаді 2016 року «Запоріжтрансформатор» продав його «Укренерго» на 5% дорожче – по $7,9 тис за МВА. Причому тоді єдиним конкурентом українського заводу була корпорація «Posco Daewoo Corporation» (Корея).

Нинішню закупівлю провели за переговорною процедурою через відсутність конкуренції.

У протоколі сказано, що наявні шість трансформаторів на стратегічній ПС-750 кВ «Дніпровська» знаходяться в незадовільному стані й потребують заміни. Тож у вересні 2017 року «Укренерго» оголосило відкриті торги на технічне переоснащення з їхньою заміною очікуваною вартістю 432,06 млн грн. Але в грудні тендер відмінили через відсутність «потреби у закупівлі з існуючим описом та основними вимогами до закупівлі».

Замовник пише, що виготовлення трансформаторів є складним і тривалим. Крім того, «особливості роботи блок-схеми автотрансформатора та трансформатора поперечного регулювання на напругу 750 кВ, які призначені для керуванням розподілом активної енергії, вимагають особливих конструкторських рішень при проектуванні відповідного трансформаторного обладнання».

У Євросоюзі немає мереж 750 кВ, а розробка таких трансформаторів відомими європейськими виробниками потребує тривалого часу. Натомість синхронізація енергосистеми України з ENTSO-E вимагає, щоб нове обладнання виробника було застосоване в мережах ЄС.

Проаналізувавши кілька інших вдалих (1, 2) і невдалих (1, 2, 3) закупівель, «Укренерго» зробило висновок про наявність лише одного постачальника необхідного обладнання.


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