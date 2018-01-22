Запасы газа в украинских ПХГ уменьшились до 13,45 миллиарда кубометров

Запасы газа в украинских ПХГ уменьшились до 13,45 миллиарда кубометров

Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 20 января уменьшился до 13,454 млрд. куб. м.

Об этом сообщает «УНН» со ссылкой на данные ПАО «Укртрансгаз».

По последним данным, за сутки в ПХГ Украины газ не закачивался.

Также в течение суток с ПХГ Украины было отобрано 61,27 млн куб. м газа.

При этом в данных по 20 января указано, что в Украину за сутки поступило из Словакии 18,67 млн. куб. м, из Венгрии - 3,29 млн. куб. м, из Польши - 3,84 млн. куб. м газа.

Таким образом, на сегодня украинские ПХГ заполнены на 43%.

Добавим, на территории Украины без учета Крыма - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.

Напомним, Украина в течение 2017 года увеличила импорт газа почти на 27%.




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