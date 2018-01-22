Нефть марки Brent торгуется на уровне 68,80 доллара за баррель

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте в понедельник утром выросли в цене до 68,80 доллара за баррель.

Об этом сообщает « УНН » со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:16, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,28%.

При этом цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 63,51 доллара за баррель, прибавив 0,22%.

Напомним, Украина увеличила объемы прокачки нефти на 5%.