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2018-01-22
Нефть марки Brent торгуется на уровне 68,80 доллара за баррель
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте в понедельник утром выросли в цене до 68,80 доллара за баррель.
Об этом сообщает «
По данным издания по состоянию на 8:16, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,28%.
При этом цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 63,51 доллара за баррель, прибавив 0,22%.
Напомним, Украина увеличила объемы прокачки нефти на 5%.
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