НБУ намерен привязать курс гривны к международным котировкам

НБУ намерен привязать курс гривны к международным котировкам

НБУ привяжет курс гривны к международным котировкам. Соответствующие планы Национальный банк уже обсудил с участниками рынка.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В Нацбанке напомнили, что сейчас официальный курс гривны рассчитывается как средневзвешенное значение по всем межбанковским сделкам за день по данным «ВалКли» («ВалКли» - собственный программный комплекс Национального банка, в котором банки осуществляют подтверждение всех своих сделок по купле-продаже безналичной иностранной валюты на межбанковском рынке).

"Национальный банк считает необходимым перейти к его расчету на основе информации с торгово-информационных систем Bloomberg и Reuters о реальных рыночных сделках и с отсечением сделок с экстремальными параметрами", – сказано в сообщении.

Как пояснил директор департамента открытых рынков НБУ Сергей Пономаренко, таким образом, уменьшится нагрузка на банки в части формирования отчетности благодаря отказу от обязательной регистрации сделок в системе «ВалКли».

Кроме того, Национальный банк планирует перейти к осуществлению валютных интервенций с использованием Matching – нового функционала для заключения сделок в ТИС.

"Этот функционал, внедрение которого сейчас обсуждается с участниками рынка, позволит обеспечить на межбанковском валютном рынке постоянное наличие твердых цен на куплю-продажу иностранной валюты и быстрое заключение сделок по лучшим курсовым параметрам", – пояснили в НБУ.

В отношении дальнейших планов по либерализации валютного рынка НБУ указывает  приоритетами в ближайшее время разрешение на репатриацию дивидендов за 2017 год и возможность дальнейшего ослабления ограничений на досрочное погашение кредитов.




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