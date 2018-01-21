Кто в Украине получает пенсию выше 10 тысяч гривен

В Украине пенсию от 10 тыс. грн получает почти 119 тыс. человек. Большинство из них имели зарплаты в 4?5 раз выше средних, работали на вредных производствах или же в прокуратуре, суде.

Об этом говорится в материале Realist`a.

По закону служители Фемиды имеют право на 80% от своего прежнего дохода. Для примера: пенсия судьи Верховного суда может составить 180 тыс. грн. Также высокие пенсии (около 10 тыс. грн) могут получать прокуроры, украинцы с высокими зарплатами (в 3?4 раза выше средней) и большим стажем (около 50 лет).