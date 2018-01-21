Кто в Украине получает пенсию выше 10 тысяч гривен

пенсия

В Украине пенсию от 10 тыс. грн получает почти 119 тыс. человек. Большинство из них имели зарплаты в 4?5 раз выше средних, работали на вредных производствах или же в прокуратуре, суде.

Об этом говорится в материале Realist`a.

По закону служители Фемиды имеют право на 80% от своего прежнего дохода. Для примера: пенсия судьи Верховного суда может составить 180 тыс. грн. Также высокие пенсии (около 10 тыс. грн) могут получать прокуроры, украинцы с высокими зарплатами (в 3?4 раза выше средней) и большим стажем (около 50 лет).

Самая высокая средняя пенсия — в Киеве (3?279 грн). На втором месте — Донецкая область (3?201 грн), а на третьем — Луганская (2?462 грн). В то же время самые низкие пенсии в Тернопольской области — всего лишь 1?912 грн, следом идет Закарпатская область — 1?978 грн.


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