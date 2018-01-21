В Украине подорожало право опубликоваться в научных журналах

Уже несколько лет, украинский ученные должны платить за право опубликоваться в научном журнале, однако недавно поступила информация, что одна страница научного текста может обойтись его автору в 800 гривен.

Об этом сообщила в Фесбук Свитлана Литвинова.

«Печать в журналах, входящих в базу Web of Science очень "весомый вклад" в развитие украинской науки ........ Стоимость страницы 800 грн», - написала она.

В комментариях у публикации многие пользователи возмутились подобным положением вещей.



«К большому сожалению, наука сейчас переведена на модель бизнеса ....: ((((((Не только в Украине так ... Малая возможность работать в Польше и США и везде подобная ситуация», - отметила Виктория Пантелей.



«Новость из будней псевдонауки», - добавил Леонид Бедратюк.

«Давайте будем точными - это журнал, «Научный вестник Полесье» в SCOPUS не индексируется. Пожалуй, редакция где-то услышала, что за публикацию статей в журналах открытого доступа можно брать деньги и сразу замахнулась на европейский (мировой) уровень цен», - подчеркнула Олексей Васильев.

«800 грн. / стр. х 200 стр. = 160000 грн. за номер. И это, если только 200 стр. Вот где наша наука зарыта!» - подсчитал Андрей Давиденко.

Напомним, 16 января возле украинского парламента ученые провели пикет, требуя, чтобы им начали выплачивать зарплаты в полном объеме. Представители научного сообщества считают, что выделенные на зарплаты ученым деньги руководство Президиума НАН Украины незаконно использует на другие нужды.