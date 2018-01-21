В Украине подорожало право опубликоваться в научных журналах

В Украине подорожало право опубликоваться в научных журналах (ФОТО)

Уже несколько лет, украинский ученные должны платить за право опубликоваться в научном журнале, однако недавно поступила информация, что одна страница научного текста может обойтись его автору в 800 гривен.

Об этом сообщила в Фесбук Свитлана Литвинова.

«Печать в журналах, входящих в базу Web of Science очень "весомый вклад" в развитие украинской науки ........ Стоимость страницы 800 грн», - написала она.

В комментариях у публикации многие пользователи возмутились подобным положением вещей.

«К большому сожалению, наука сейчас переведена на модель бизнеса ....: ((((((Не только в Украине так ... Малая возможность работать в Польше и США и везде подобная ситуация», - отметила Виктория Пантелей.

«Новость из будней псевдонауки», - добавил Леонид Бедратюк.

«Давайте будем точными - это журнал, «Научный вестник Полесье» в SCOPUS не индексируется. Пожалуй, редакция где-то услышала, что за публикацию статей в журналах открытого доступа можно брать деньги и сразу замахнулась на европейский (мировой) уровень цен», - подчеркнула Олексей Васильев.

«800 грн. / стр. х 200 стр. = 160000 грн. за номер. И это, если только 200 стр. Вот где наша наука зарыта!» - подсчитал Андрей Давиденко.

Напомним, 16 января возле украинского парламента ученые провели пикет, требуя, чтобы им начали выплачивать зарплаты в полном объеме. Представители научного сообщества считают, что выделенные на зарплаты ученым деньги руководство Президиума НАН Украины незаконно использует на другие нужды.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Крым поставили генераторы немецкой МАNВ Крым поставили генераторы немецкой МАN
«Приватбанк» проиграл суд на 4,6 миллиарда гривен«Приватбанк» проиграл суд на 4,6 миллиарда гривен
НАБУ затримало посіпак Дубневичів у справі про привласнення газу на 1,4 мільярда
В Украине запустился криптофонд Vanhealthing для биотек- и блокчейн-проектов
Apple заявляет, что заплатит налог в размере 38 миллиардов долларов, чтобы вернуть иностранные деньги в СШАApple заявляет, что заплатит налог в размере 38 миллиардов долларов, чтобы вернуть иностранные деньги в США
Блок рекламы


Похожие новости
Кто в Украине получает пенсию выше 10 тысяч гривенКто в Украине получает пенсию выше 10 тысяч гривен
В Украине начали монетизировать субсидииВ Украине начали монетизировать субсидии
МВФ раскритиковал пенсионную реформу в УкраинеМВФ раскритиковал пенсионную реформу в Украине
Гройсман рассказал, какая будет средняя зарплата в Украине в этом годуГройсман рассказал, какая будет средняя зарплата в Украине в этом году
За год в Украине закрылось 827 банковских отделенийЗа год в Украине закрылось 827 банковских отделений
В Украине запустился криптофонд Vanhealthing для биотек- и блокчейн-проектов
Рада запретила россиянам покупать госпредприятия в УкраинеРада запретила россиянам покупать госпредприятия в Украине
В Украине будут по-новому заверять сделки купли-продажиВ Украине будут по-новому заверять сделки купли-продажи
МЭРТ создаст Центры по поддержке технологий и инноваций в Украине
В феврале хлеб в Украине подорожает на 7% - экспертВ феврале хлеб в Украине подорожает на 7% - эксперт
Последние новости
Подгружаем последние новости