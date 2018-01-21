Торік улюбленець облгазів продав їм своїх мембранних лічильників на 64 мільйони

ТОВ «Самгаз» у квітні-грудні за результатами тендерів отримало 20 підрядів щодо закупівлі побутових газових мембранних лічильників, пломб і ремонту на загальну суму 64,20 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Серед 18 замовників – облгази та у незначних обсягах Львівська дирекція ПАТ «Укрпошта» і КП «Житлова управляюча компанія» Лозівської міської ради Харківської області.

Найбільше замовлень фірмі зробили ПАТ «Львівгаз» – на 7,90 млн грн. , ПАТ «Чернігівгаз» – на 6,83 млн грн. і ПАТ «Миколаївгаз» – на 6,74 млн грн.

Із 20 підрядів шість «Самгаз» отримав узагалі без конкуренції, а п’ять виграв у єдиного конкурента ТОВ «Айметер» молодого житомирського юриста Володимира Зозулі, яке продає французькі лічильники Itron Gallus.

Ще у чотирьох тендерах хотіло взяти участь ТОВ «БТК-Центр Комплект» Жанни Опанасюк і депутата Житомирської облради від «Самопомочі» Віталія Ейсмонта з італійськими лічильниками Samgas, але його не допустили до аукціонів, на відміну від фірми «Айметер».

Крім того, на три тендери приходило ДП «Жулянський машинобудівний завод «Візар» ДК «Укроборонпром», однак його не допускали або відхиляли, тож єдиним суперником знову ж таки лишався «Айметер».

І нарешті, два підряди «Самгаз» виграв одночасно у «Айметер» і «БТК-Центр Комплект», причому в одному з цих випадків найдешевший «Айметер» запізно подав довідку про відсутність податкової заборгованості та був відхилений.

Жоден із виграних «Самгазом» тендерів не оскаржувався в АМКУ. Лише на одному ДП «Генератор» ДК «Укроборонпром» вимагало протокол проведення випробувань, але замовник ПАТ «Дніпрогаз» відправив прохача за ним у ПАТ «Харківміськгаз».

Нагадаємо, з 1 квітня 2017 р. НКРЕКП встановила абонентську плату за підключення до системи газопостачання, яку споживачі сплачують щомісяця незалежно від фактичного обсягу споживання. Вигодоодержувачами цього рішення стали облгази Дмитра Фірташа. Абонентська плата йде на впровадження облікових smart-систем із лічильниками, котрі НКРЕКП свого часу зобов’язала облгази купувати через «Прозорро».

На початку 2017 р. ДП «Новатор» ДК «Укроборонпром» скаржилось в АМКУ на дискримінаційні вимоги до лічильників на тендерах облгазів, яким з українських виробників відповідає лише «Самгаз». Однак адмінколегія припинила розгляд скарг, бо, на думку АМКУ, облгази не є замовниками в розумінні закону «Про публічні закупівлі». Всі оскаржені тоді торги зрештою відмінили через нестачу учасників.

Рівненський «Самгаз» належить італійській фірмі «AM Group s.r.l.» Андрія Маркова, його дружини Наталії Маркової та дочок Марини й Олени Маркових.

У 1990-их рр.. Марков був заступником директора «Рівнегазу» і керуючим трестом «Рівнегазбуд», потім заснував «Самгаз» спільно із провідним італійським виробником лічильників газу «Samgas Group». У 2013 р. він очолював громадську раду при Головному управлінні Міністерства доходів і зборів у Рівненській області.

Маркови володіють ТОВ «Континент», ТОВ «Валері М», ПП «Стронг-С», ПП «Нордік Моторс», ТОВ «Альтра Авто», ПП «Віннер Форд Рівне» і ТОВ «Колор Автопарк».